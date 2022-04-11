【復常之路】泳灘重開或過半無救生服務　拯溺員工會憂人手不足促政府早向公眾交代

政府早前表示將在本月下旬放寬社交距離措施，並將在本周初公布具體詳情。早前被關閉的康文署設施，包括泳池、泳灘亦有機會有限度重開。香港政府拯溺員總工會指去年總編制空缺接近600人，佔整體人手近30%，過半數泳灘無法提供救生員服務，估計今年缺人手狀況或同去年類似。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指，雖然泳池、泳灘未重開，但估計人手狀況和去年差不多。康文署轄下有42個刊憲泳灘，或過半無法提供救生服務。他指，政府應該早向公眾交代有沙灘屆時無法重開，而不開的沙灘是否仍以圍封方式阻止市民進入，「呢個問題係一個存在好久的問題了，或者新一屆政府也需要留意到相關問題。」

翻查資料，疫情前的2018年及2019年，每年的人手需求維持在953人及848人，但實際聘用人數在疫情下跌至2020年的308人，及2021年的282人（截至2021年8月1日），康文署雖然開設161個救生員職位，但人手缺口仍在。

TOPick已向康文署查詢，正等回覆。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9