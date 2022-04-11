【留下與否】移居各方的月亮非特別圓 EstherChu：不捨惦念着離開的人

▲ 離開的人，我們不捨的惦念着。

我家同住青年昨天搬家了，小兒子非常不捨，青年未搬，小兒巳經哭了好幾天，不停問為何他要走，說好掛住和他相處的日子。兒子平日最愛和青年齊齊攤在沙發看電影、一起圍在餐桌吃飯聊天、最重要是教他如何打機過關。

今天晩上，一家晚飯少了他，總像缺少了什麼似的。這位青年其實平日並不喧鬧，卻沒想過原來家裏沒有他是出奇的安靜，大家竟然有點不慣。

雖然青年只不過同住半年，但家裏少了一個人，整個家庭的氣氛都明顯有所不同，畢竟他也是我們家裏的一份子，算是家人了。家人就是這樣的，一起的時候不覺得什麼，當要離開，說不出的各種感覺便悄悄傾倒出現。

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我十分高興青年因自己所定下的目標而離家跨出一大步，這個離開是非常值得慶祝的。然而，也十分掛念他的同在，家裏少一個人，像少了忽肉，要時間慢慢習慣，適應身體的新狀況。

如果一個家人離開，都會湧現不捨的五味感覺，更何況香港這個大家庭呢？情況也差不多吧！香港人為了他們的將來，許多都離開了這個曾經一同生活的小島，幾個月內10多萬人走了，等於整個銅鑼灣區的人口離開，香港不單只失去一忽肉，而是一個大傷口，大家又怎會沒有感覺呢？

或許像我，感覺通常有點delay ，要時間才慢慢知道自己原來正在懷念喜歡吃吃喝喝、又愛努力拼搏、一起建立這小島的香港人！

今日仍然留在這個家的，也會替離開的高興，因為他們找到他們該生活的地方。在臉書經常見到移居各方的月亮，雖然並非特別圓，多少也會羨慕他們活得特別亮，至少沒有口罩，說話也可以大聲點、自由點，草原、雪地、農場、博物館等旅遊照片，也惹人垂涎！掃完臉書，彷彿眼睛和他們去了一趟旅行，然後，便繼續自己留下來的面罩生活了。

青年離開當晚，大兒子親手煮了一煲部隊鍋，齊齊烚吓烚吓，溫溫暖暖的farewell。部隊鍋是韓戰過後因物資短缺而出現的，把平凡的香腸、午餐肉、罐頭芝士等食材加湯一鑊熟，以解決無肉之苦，但最後竟成為著名美食。

這裏的生活或感似部隊鍋，已經沒有什麼好材料，只好烚吓烚吓地活着。然而，沒有人完全清楚明天，說不定到最後才是精彩？只要你知道留下來的目的，是因為工作也好、家人也好、或許你覺得這地方仍然很好、或單純地覺得活着便好了，那麼已足夠你繼續在小島揭另一頁，因為你才是生活最好的材料！

離開的人，我們不捨的惦念着。留下來的人，或許是下一個香港經典部隊鍋，正如C AllStar所唱：「原來仍能活過來，仍能糊塗地愛、悠然地笑過著每天！」「即使費時一點 ，即使快樂不輕易，最後仍可遇見！」

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