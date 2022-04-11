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【食物安全】加拿大和日本部分地區爆禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 16:40 2022/04/11

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加拿大和日本部分地區爆禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（11日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指加拿大安大略省滑鐵盧區爆發高致病性H5N1禽流感，以及日本農林水產省通報，指日本青森縣爆發高致病性H5禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人說，根據政府統計處的資料，本港去年從加拿大進口約1,020公噸冰鮮和冷藏禽肉，並從日本進口約40公噸冰鮮禽肉、約3,240公噸冷藏禽肉及約2.8億隻禽蛋。

發言人表示，中心已就事件聯絡加拿大和日本當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：黃穎津

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