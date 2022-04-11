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【捐血救人】捐血站復活節假期照常開放　沙田捐血站遷往新城市中央廣場第1座

社會 16:50 2022/04/11

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復活節假期期間捐血站開放時間。

香港紅十字會輸血服務中心今日（11日）表示，在復活節假期期間，大部份捐血站照常開放，凡於明天至本月21日於捐血站或捐血車成功捐血，即可獲贈「雙拉鏈儲物袋」一套，送完即止。

另外，中心指，其轄下位於沙田正街1號A的沙田捐血站需進行翻新工程，並將於本月13日暫時遷往沙田鄉事會路138號新城市中央廣場第1座9樓916至917號室，服務時間維持不變，為每日上午11時至晚上7時。翻新後的沙田捐血站將於2023年首季完工。

中心鼓勵市民先預約，再捐血，以減少等候時間，避免人群聚集。歡迎市民於辦公時間內致電預約熱線2710 1333或各捐血站預約捐血、亦可透過手機應用程式HK Blood或於中心網站預約。

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責任編輯：余思嵐

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