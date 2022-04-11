【李家超參選特首】繼續行程拜訪民建聯　李家超談政綱：繼續保留好措施

▲ 李家超（中）下午去到民建聯總部。（陳靜儀攝）

參選特首選舉的李家超今日拜訪多個社團、政黨，下午去到民建聯總部會面。被問到撰寫政綱問題，他稱會務實地撰寫政綱，包括主流較關心的事情，但今屆政府好的措施，一定會保留。

李家超強調，其目標是將最大價值創造，讓社會得益，有相關想法會在政綱出反映出來，會與團隊研究及收集意見後，盡快將政綱完成。被問到會否聆聽民主派的意見，他稱會考慮不同人士的意見，但實際上時間有限，聆聽意見的工作，除了以視頻、實體方式，也可以用書面表達，強調已收集很多書面意見。

今次李家超是與民建聯主席李慧琼，以及數位副主席會面。李家超稱，在會面上解釋其3方面的施政理念，獲該黨支持及認同，又指過往與民建聯在工作上，一向有溝通及合作，感謝該黨的地區工作，將市民的意見及感受反映予政府，倘成功黨選，會與政黨互動、合作，共同探討在愛國者治港下，創造更大價值。

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記者：陳宛彤