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【童年陰影】幼兒染疫被迫與媽媽分開恐留陰影　鄧藹霖︰長大仍能牢記恐怖記憶

育兒經 17:40 2022/04/11

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不少幼兒因染疫被強行帶離母親的懷裏，恐會讓幼兒留下一世陰影。

這場世紀疫症，不僅剝奪了無數長者安享晚年的權利，還殘忍地衝着小孩而來，讓不少幼兒因染病而強行被帶離母親的懷裏。

他們年紀這麼小，怎會懂？長大了也沒可能記得甚麼吧！拜託，這是不折不扣的謬誤呀！請不要小覷幼兒的記憶，特別是對於給予他們安全感的照顧者，幼兒都能牢牢記住對方的容貌、氣味和聲音，尤其是最可親的媽媽。

筆者能作證，讓我跟你分享本人的親身經歷吧，雖然那已是遠遠超過半個世紀的事情，但很多景像就儼如一幕幕電影情節般，歷歷在目如昨日，而當年我只有歲半。

最新影片推介︰

媽媽剛從廚房捧來了一個大湯碗，那是甚麼呢？我先是爬上木凳，然後欲探頭去看，仍未能看清楚嘛，便用手猛力拉！突然有些燙熱的東西往我身上淋，好痛呀！我放大喉嚨痛哭，家裏大人跑過來時，神情都顯得緊張，他們會責罰我嗎？（長大後，家人告知，那碗是芫茜魚片湯。我大半生都從不吃芫茜的，嗅到味道都會感到噁心。）

一覺醒來，我身處一個完全陌生的地方，那張床四面都有很高的圍欄，我只能靠着欄狂哭：「媽媽，媽媽呢？」好不容易，媽媽才出現，我樂翻了，以為她會把我帶回家去，誰知她說要到洗手間去，就是這樣消失了，再沒回頭：「媽媽，你是騙人的，嗚嗚嗚……」

哭得累了，昏昏欲睡，醫院裏那股刺鼻的氣味卻是我畢生難忘的。人生中偶爾遇上，仍會暈眩欲吐。

全文刊登《香港經濟日報》，原題是「幼兒的恐怖記憶

撰文 : 鄧藹霖

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