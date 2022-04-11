【上海封城】網紅一條青瓜分2日食　體驗飢荒瘦法10天激減腰間贅肉

▲ 上海封城，微博網紅「可子」表示自己體驗了一把「飢荒瘦法」。

上海疫情持續多日，「封城」後缺糧成為網民關心的問題。一名微博網紅「可子」在封城期間亦留在家中，最近她分享10天前後自拍對比照，可見肚腩明顯收細，腰間贅肉激減，發文表示自己體驗了一把「飢荒瘦法」。

在微博擁有超過250萬粉絲的網紅「可子」，最近上載了3月底、4月5日、4月10日的3張自拍照，可見10天內她的體型出現明顯變化，由3月底時腹部有明顯贅肉，到4月10日時已所剩無幾。除了腰線變得分明外，手臂也明顯變幼。

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可子上載照片時，也發文表示：「我算是體驗了一把『飢荒』瘦法，牛啊上海。」有網民震驚她的瘦身速度為何如此快，而她就回應：「一根黃瓜分兩天吃，怎麼能不有效？」她指，在缺乏食物的幾天都不敢運動，怕會因血糖太低而暈倒。網民問到現時她的情形是否已得以改善，她就回覆：「現在可以了，我和阿姨能吃到兩個菜了。」並透露至今大概瘦了3、4公斤。

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有網民看到可子變瘦，留言表示很羨慕，引來其他網民留言批評不滿：「人家是封城沒有選擇，你羨慕什麼？」而可子亦表示：「再次提醒，網友們這種瘦是不健康的，雖然我體重現在是瘦了，但是皮膚是那種軟的。」她又指因飢餓而瘦，反彈會很快，並指月經已推遲了15天未到，呼籲網民不要模仿，並稱「只有運動搭配合理飲食才是最好的瘦身方式」，而自己發文的原因「只是震撼居然有一天可以餓瘦」。

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責任編輯：羅嘉欣