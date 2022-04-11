【360秒人生課堂】林盛斌邀約好友分享勵志故事　Ben Sir自嘲由舒適圈跳入娛樂圈犯賤

▲ （左起）李炫華老師、湯兆昇博士、 Ben Sir、陳榮峻、林盛斌。

由本周四（4月14日）起，TVB逢周四及周五晚上10時半，將推出一連十集的全新綜藝節目《360秒人生課堂》，由主持林盛斌（Bob）請來來自不同界別及各有經歷的18位嘉賓，以360秒的演講時間，娓娓道來人生故事，而國際級演說家李炫華老師，則會為節目擔任特設嘉賓。

原來整個節目構思均來自主持阿Bob，他透露上年年中曾志偉致電邀約他回公司開會，當時Bob有感社會氣氛較差，便提出想做具正能量及有激勵性的節目。

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這就是《360秒人生課堂》的第一步：「我話我想做一個演講類嘅節目，因為我都睇過好多世界各地類似嘅演說節目，每次睇完都覺得自己充滿力量。就算演講嗰位係素人，佢哋嘅人生經歷對我嚟講都係一個人生課堂，佢哋就係我嘅人生導師！」

在志偉鼓勵及支持下，Bob著力進行策劃及統籌工作，並逐一致電身邊好友邀請他們上節目分享人生經歷：「佢哋知道節目嘅目的同初心後，絕大部分都一口應承。令我最感動嘅，係好多我嘅朋友可能成世人都未試過演講，但佢哋都好畀心機練習同埋寫好份講稿。」

▲ 阿Bob策劃統籌兼主持《360秒人生課堂》。

Ben Sir跳出「舒適圈」

《360秒人生課堂》首集打頭陣嘉賓分別為「跳出Comfort Zone」的歐陽偉豪（Ben Sir），以及「與自閉症兒子共同成長努力」的剛強媽媽黃溢妮（Stephenie）。

向來予人感覺幽默的 Ben Sir，其360秒演辭既生鬼又吸引，對於當初由大學高級講師這個「舒適圈」跳入「娛樂圈」，Ben Sir笑指自己是「超級犯賤」：「 有人賤，有人犯賤，幾年前有電視台叫我上去講解粗口喎，賤咯！但我又上去喎，犯賤咯！」

Ben Sir透露走出舒適圈初期曾因欠自信一度想「縮沙」，並試過「瘋狂推Job」，後來發現「推極都唔完」才領悟自己有潛力。為實踐「Bensirlization」，Ben Sir走出舒適圈前，更大膽地先與老婆「約法三章」。

▲ Ben Sir的演講生動有趣。

照顧患有自閉症兒子

至於Stephenie的人生故事則是截然不同的風格，既真摯亦相當感人，令現場所有觀眾及Bob均哭紅了眼。

Stephenie育有兩名子女，當中今年8歲的兒子顥之患有自閉症。Stephenie坦言當初並未輕言放棄，更辭掉工作與顥之攜手克服難關，但顥之不但因學習能力問題遭醫生評估需入讀中度智障特殊學校，並曾於一次戶外活動期間突然當眾大便造成混亂。

▲ Stephenie的故事令現場觀眾聽後淚如雨下。

在種種打擊、挫敗感及絕望，令Stephenie終告崩潰，這時候老公Alan的一番說話，令Stephenie再見曙光，得以重新振作。

除演講及特設嘉賓，每集節目更會請來特別嘉賓，他們可能是演講者的朋友，又或是與演講者有著同樣經歷或故事的人，首集嘉賓為湯兆昇博士、陳榮峻、鍾麗淇及區永權。