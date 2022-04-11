【名店抗疫】上海封城生鮮蔬果匱乏 名店送菜送點心維繫VIP客戶

▲ 上海封城生鮮蔬果匱乏，名店送菜送點心維繫VIP客戶。

中國大陸疫情嚴峻，尤其上海市感染個案嚴重，當局已實施封城。民眾居家隔離期間難以獲得生鮮蔬果等物資，購物平台一度出現搶購潮。然而在此情況下，有大陸網友爆稱奢侈品店大量採購生鮮蔬果物資，並以精美包裝送予VIP客戶。此舉動引起網民熱議，紛紛感歎有錢人在困難時期能獲特別待遇，十分諷刺。

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據陸媒報導，被爆稱採購蔬果送VIP客戶的奢侈品牌包括：Gucci、LV、Cartier等。從網上流傳視頻可見，員工將新鮮蔬菜或餐點以禮盒形式做精美包裝，甚至還會附上慰問卡片，內容大致為感謝客戶對品牌的支持，特意送贈物資以示心意。其中餐點更是豐富，例如有油燜筍、牛肋骨、菜包獅子頭等當地有名的菜式。

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對此，中國古馳（Gucci）官方客服做出回應稱網傳內容屬實。更表示員工會收到上級領導發下的名單，要求對其中客戶進行跟進，若名單中客戶所處上海地區並遇到疫情影響，就會提供物資幫助。但又稱名單中的客戶並非是按曾在店消費金額劃分的服務人群。

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網民熱議：「朱門酒肉臭，路有凍死骨」

奢侈品店送菜送餐事件被爆料後，許多網民對此公關行為做出指責，認為疫情期間家家戶戶都感困苦，卻只有有錢人能享此特別待遇，怒批是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」、「旱的旱死，澇的澇死」。

更有指普通民眾如今也需要在網站搶購物資，還時常搶不到；獨居老人不懂網購，物資不足餓死在家等事常有耳聞。奢侈品店的送禮行為無疑是十分諷刺。一些收到大禮的客戶，也不應該在網上作秀，擴大貧富差距爭議。

但也有網民認為，奢侈品店有能力以此方式維繫客戶關係並不犯法，即使不送菜送餐，其每年也會送店內VIP專享禮物，同樣是區分待遇，根本沒有分別。

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責任編輯：羅嘉欣