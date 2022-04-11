【名校道士】大學畢業因朋友驅鬼學道　曾展望修道經歷：鬼都有善惡之分

▲ 曾展望在《金宵大廈2》的演出令人留下深刻印象。

回想20歲的你正在做什麼？可能你正在大學讀書，或者已經出來社會工作，接受現實世界的洗禮，不過曾展望（GM）卻選擇了一條截然不同的路。4年前、只有20歲的他走上江西龍虎山學道，正式「授籙」成為七品道士，原來促使他成為道士的原因，源自朋友一次撞鬼的經歷......

而近來播出的《金宵大廈2》，GM做回老本行，在劇中第一個單元《七樓半》中以道士造型亮相，與老戲骨于洋、鄭子誠、合演三爺孫，最後三人因為貪心引火自焚，父子自燃而死。劇集播出後大獲好評，GM亦因此劇而愛上演戲，不過原來他入行時，得不到媽媽的支持，但作為母親總是口硬心軟，曾媽媽以行動來力撐GM的演藝事業，令GM大受感動，他接受TOPick記者的專訪，分享種種奇幻經歷。

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母親望子做會計師不支持入行

於香港理工大學會計系畢業的GM，中學就讀地區名校聖公會林護紀念中學，他自小沒有發明星夢，做演員也不是他的理想，入行只是一個機緣巧合。在他就讀理大時，一次放學的途中，遇上無綫節目《#後生仔傾吓偈》的攝製隊做街頭訪問，GM獲邀受訪，街訪完成半年後，有一日，他突然收到《#後生仔》電話，問他有沒有興趣加入《#後生仔2.0》，當時GM只是抱住識朋友及好玩，又可以兼職賺錢的心態加入，誤打誤撞下成為了一名演員，更有幸演出《金宵2》，他說：

《金宵大廈2》其實係我第一套有角色嘅劇，好開心監製俾機會我做一個口碑咁好的劇集，好感動、好感恩，雖然細細都有參加話劇班，但真係拍完《金宵2》之後先開始鍾意演戲，希望將來有一個角色令到大家鍾意。

GM坦言因為是自己第一套有角色的劇集，拍攝前對自己要求很高，壓力很大，幸好有前輩于洋及鄭子誠帶入戲，兩人在拍攝前教授GM演繹方法，令他這位「演戲初哥」更快投入角色，GM更當正兩位前輩是他演戲的「啟蒙老師」，而他最難忘被鄭子誠打的一幕：

子誠哥演技好好，令到我好快入戲，好自然就發揮出嚟，真係幫到我好多。

說到GM讀會計出身，父母是否支持他入行，GM直言媽媽初期不支持，覺得娛樂圈不只講求實力，更多的是運氣，拍完劇後亦未必能得到觀眾的認同，她寧願兒子畢業後生活安定，成為會計師或考公務員。事實上，曾媽媽與廣大母親一樣「口硬心軟」，口裡說不，身體卻很誠實地支持兒子追夢，GM說：

我明白媽媽嘅擔心，不過佢口頭上唔支持，但行動上就支持，我拍劇拍到好夜，每日都會留飯俾我，等我叮翻熱食，又會搣好橙，放喺雪櫃，呢家睇多咗我嘅作品，佢都覺得我做得好，開始慢慢覺得演員條路係啱我嘅！

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做道士源自陪朋友驅鬼經歷

GM曾經在《#後生仔》中透露自己是七品道士，問到他為什麼會接觸道教，是否受父母的影響？他否認更表示自己中小學都是讀基督教學校，接觸道教源自一次陪朋友驅鬼的經歷，令他產生興趣。在20歲時，他更隻身到道教的發源地江西龍虎山天師府授籙，考獲七品道士資格，他娓娓道來說：

當時朋友撞鬼，我性格八卦，鍾意鬼靈精怪事物，陪朋友到紅磡一間道觀驅鬼，覺得好神奇，當時師傳可以講出我心中的諗法，而這些諗法我從來沒有向人透露過，慢慢我就多了上去（道觀），去了解道教。



修道成為更好的人

在《#後生仔》中，GM曾經在節目中「唱經」技驚四座，問到回港後有沒有打齋幫補生活費？他說：「道教分好多範疇，通常道士給大家的形象是打齋、做法事、驅鬼，這些是道士呈現出來的技能，不過只是外在，道教是關於一個人的內在修行，修行其實好簡單，就是修正自己行為，修正自己在生活中做得不好的地方，從而成為更好的人。道士還有一個很重要的責任，就是弘揚道教，裡面包含了好多理論，我們經常說愛，在道教入面講是善悲，有緣份就大善，冇緣份就大悲，有緣份的幫到得幾多得幾多，我信了後都秉持着這個道理做人。」

至於何謂「七品道士」，GM解答：「到龍虎山做一個正式的『授籙儀式』，第一次考到道士資格，會俾一個職位你叫『三五都功七品道士』，3年後可以再考試，升職為五品，然後是三品。」

人鬼有善惡之分

GM陪朋友驅鬼亦都跟師傅學道，被問到有沒有遇見過靈體？他透露隨身有帶備護身符及已經進行了「封身儀式」，他表示不怕見鬼，因為鬼都有善惡之分，大家對鬼的印象可能是來自電影，覺得一定是惡、好恐怖，GM自己對靈體的看法是：

對人、對神、對靈體、都係一個道理，就係有好的，亦都有唔好的，我見到一個靈體唔會第一個時間諗佢就係衰，如果佢想我幫忙解決問題或放低執念，我會盡量幫，對人對鬼都一樣。

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記者︰陳麗薇