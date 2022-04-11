【DSE2022】考評局更新試場應變指引　或安排未有強檢結果但快測陰性考生於獨立房間應考

▲ 考評局今日更新「在試場實施的預防措施及應變安排」。（經濟日報資料圖片）

香港中學文憑試（DSE）如期4月22日開考，確診或被列作密切接觸者的考生，可選擇到竹篙灣特別試場應考。考評局今日（11日）更新「在試場實施的預防措施及應變安排」，並公布更新版的考生健康申報表。

更新版「在試場實施的預防措施及應變安排」指引內，新增不應赴考考生類別，並列明入住竹篙灣社區隔離設施應考安排。另外，指引提到，考生或其同住家人如要接受強制檢測，但考試前未取得檢測結果，只要考試當日快測時結果為陰性，便可應考，試場學校會盡量安排有關考生，於獨立房間或稍為遠離其他考生的座位應考。

更新指引亦列明，考生於考試日如未完成快測，或快測結果為陽性不能應考。考評局亦列出考生在竹篙灣應考DSE的特別安排，當中列明如考生在4月16日前，有需要入住隔離設施或已入住其他隔離設施，但預計於首天的考試日，仍未能符合離開隔離設施的條件，可申請入住竹篙灣檢疫，以便應考文憑試。

更新版的健康申報表中，考生要聲明考試當日已完成快速抗原測試，且結果為陰性；亦沒有出現任何病徵，及不是正接受強制檢疫。另外，申報表新增一項特殊情況，如考生或同住家人需接受強制檢測，惟在考試前仍未取得有關檢測結果，但快測結果為陰性，要作出申報。

▲ 更新版的健康申報表。（考評局網站截圖）

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記者：黃悅晴