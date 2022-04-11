【Disney+電影】金像導演最新作《毒心術》上架　金像級陣容5大觀賞備忘

▲ 《毒心術》

改編自William Lindsay Gresham在1946年出版的同名小說改編、吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）執導的電影《毒心術》（Nightmare Alley）將於4月13日在Disney+獨家上架。

《毒心術》講述窮途末路的Stanton（畢列谷巴飾）加入馬戲團謀生，憑藉過人魅力贏得讀心術和通靈大師Zeena（東妮歌莉蒂飾）夫婦的信任，傳授秘技。

Stanton之後卻夾帶私逃，跟純真的新相好Molly（朗妮瑪娜飾）遠走高飛，繼續以讀心、通靈，偷呃拐骗，更搭上心理醫生Lilith（姬蒂白蘭芝飾），聯手向上流社會埋手，卻不知遇上了比自己更危險的對手，從此心陷險境，被物慾薰心，踏上噩夢絕路……

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1. 金像導演奇幻大師

《忘形水》（The Shape of Water）導演吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）有「暗黑鬼才導演」之稱。

他一直以塑造暗黑詭譎氛圍著稱，今次《毒心術》以光怪陸離的馬戲團和疑幻似真的通靈、讀心術為背景，把故事重新搬上大銀幕，帶出人心之深不可測，人世間的種種罪行、情慾、出賣和墮落，在新嘗試中延續其極致暗黑美學與注重視覺效果的招牌風格，氣氛迷離，佈局引人人勝，集結華麗視覺、荒誕人性等的元素，讓全片斬獲極高評價。

今次首度執導罪惡懸疑電影，以現代化手法結合強烈個人風格，全新演繹「新黑色電影」（Neo-Noir）。

吉拿域戴拖路力求突破：「我對一個關於命運和人性的故事非常感興趣。故事男主角Stanton 是一個擁有改變生活的所有條件的人，他生命中有愛他和信任他的人。然而，他的狂妄自大如此強烈，以至別人遠離了他。」故事貫徹吉拿域戴拖路標誌性的黑暗風格，影迷又豈能錯過？

▲ 導演吉拿域戴拖路（中）。

2. 美國電影學院年度十大電影

《毒心術》榮獲美國電影學院及美國國家評論協會選為年度十大電影之外，更獲得奧斯卡4項提名與廣播影評人協會8項提名，包括最佳電影等。不少國際影評人亦給予高度讚賞，指《毒心術》「令人看得目不轉睛，別具魔力，是高水準之作」。

3. 星光熠熠金像級陣容

《毒心術》星光熠熠的金像級演員陣容極度吸晴，包括《星夢情深》（A Star Is Born）金像提名紅星畢列谷巴（Bradley Cooper）、《情迷藍茉莉》（Blue Jasmine） 金像影后姬蒂白蘭芝 （Cate Blanchette）、《龍紋身的女孩》（The Girl With The Dragon Tattoo）金像提名女星朗妮瑪娜 （Rooney Mara）。

此外，還有《鬼眼》（The Sixth Sense）金像提名女星東妮歌莉蒂 （Toni Collette），以及《蜘蛛俠》（Spider-Man）金像提名男星威廉迪福 （Willem Dafoe）。

型男畢列谷巴於電影中再展魅力，與一眾好戲之人周旋角力，各星演技入木三分。

4.故事題材吸引

故事題材引人入勝，以光怪陸離的馬戲團和疑幻似真的通靈、讀心術，劇情也一如吉拿域戴拖路的作品般奇詭多變，帶出人心之深不可測，人世間的種種罪行、情慾、出賣和墮落，引領觀眾隨著畢列谷巴飾演的主角一步步心陷險境，絕望色彩及頹喪的人性面貌令人不能自拔。

5.延續暗黑美學

今次吉拿域戴拖路繼續沿用《忘形水》金像製作班底，在新嘗試中延續其極致暗黑美學和注重視覺效果的招牌風格。

於攝影、美術、服飾、音樂各方面盡現馬戲團故事背景的光怪陸離、奇幻氛圍，讓電影追看性極強，達至雅俗共賞之效。

