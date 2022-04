【Disney+電影】金像導演最新作《毒心術》上架　金像級陣容5大觀賞備忘

▲ 《毒心術》

改編自William Lindsay Gresham在1946年出版的同名小說改編、吉拿域戴拖路(Guillermo del Toro)執導的電影《毒心術》(Nightmare Alley)將於4月13日在Disney+獨家上架。

《毒心術》講述窮途末路的Stanton(畢列谷巴飾)加入馬戲團謀生,憑藉過人魅力贏得讀心術和通靈大師Zeena(東妮歌莉蒂飾)夫婦的信任,傳授秘技。

Stanton之後卻夾帶私逃,跟純真的新相好Molly(朗妮瑪娜飾)遠走高飛,繼續以讀心、通靈,偷呃拐骗,更搭上心理醫生Lilith(姬蒂白蘭芝飾),聯手向上流社會埋手,卻不知遇上了比自己更危險的對手,從此心陷險境,被物慾薰心,踏上噩夢絕路……

1. 金像導演奇幻大師

《忘形水》(The Shape of Water)導演吉拿域戴拖路(Guillermo del Toro)有「暗黑鬼才導演」之稱。

他一直以塑造暗黑詭譎氛圍著稱,今次《毒心術》以光怪陸離的馬戲團和疑幻似真的通靈、讀心術為背景,把故事重新搬上大銀幕,帶出人心之深不可測,人世間的種種罪行、情慾、出賣和墮落,在新嘗試中延續其極致暗黑美學與注重視覺效果的招牌風格,氣氛迷離,佈局引人人勝,集結華麗視覺、荒誕人性等的元素,讓全片斬獲極高評價。

今次首度執導罪惡懸疑電影,以現代化手法結合強烈個人風格,全新演繹「新黑色電影」(Neo-Noir)。

吉拿域戴拖路力求突破:「我對一個關於命運和人性的故事非常感興趣。故事男主角Stanton 是一個擁有改變生活的所有條件的人,他生命中有愛他和信任他的人。然而,他的狂妄自大如此強烈,以至別人遠離了他。」故事貫徹吉拿域戴拖路標誌性的黑暗風格,影迷又豈能錯過?

▲ 導演吉拿域戴拖路(中)。

2. 美國電影學院年度十大電影

《毒心術》榮獲美國電影學院及美國國家評論協會選為年度十大電影之外,更獲得奧斯卡4項提名與廣播影評人協會8項提名,包括最佳電影等。不少國際影評人亦給予高度讚賞,指《毒心術》「令人看得目不轉睛,別具魔力,是高水準之作」。

3. 星光熠熠金像級陣容

《毒心術》星光熠熠的金像級演員陣容極度吸晴,包括《星夢情深》(A Star Is Born)金像提名紅星畢列谷巴(Bradley Cooper)、《情迷藍茉莉》(Blue Jasmine) 金像影后姬蒂白蘭芝 (Cate Blanchette)、《龍紋身的女孩》(The Girl With The Dragon Tattoo)金像提名女星朗妮瑪娜 (Rooney Mara)。

此外,還有《鬼眼》(The Sixth Sense)金像提名女星東妮歌莉蒂 (Toni Collette),以及《蜘蛛俠》(Spider-Man)金像提名男星威廉迪福 (Willem Dafoe)。

型男畢列谷巴於電影中再展魅力,與一眾好戲之人周旋角力,各星演技入木三分。

4.故事題材吸引

故事題材引人入勝,以光怪陸離的馬戲團和疑幻似真的通靈、讀心術,劇情也一如吉拿域戴拖路的作品般奇詭多變,帶出人心之深不可測,人世間的種種罪行、情慾、出賣和墮落,引領觀眾隨著畢列谷巴飾演的主角一步步心陷險境,絕望色彩及頹喪的人性面貌令人不能自拔。

5.延續暗黑美學

今次吉拿域戴拖路繼續沿用《忘形水》金像製作班底,在新嘗試中延續其極致暗黑美學和注重視覺效果的招牌風格。

於攝影、美術、服飾、音樂各方面盡現馬戲團故事背景的光怪陸離、奇幻氛圍,讓電影追看性極強,達至雅俗共賞之效。