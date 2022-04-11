  • 27°C
香港時間 : 2022411日 (週一) 18:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【李家超參選特首】李家超：逃犯條例修訂已終結　有其他事情更加優先

政治 17:39 2022/04/11

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

李家超今日走訪多個團體及政黨。（陳靜儀攝）

展開特首選舉工程的李家超，傍晚拜訪工聯會。作為2019年修訂《逃犯條例》主要官員的李家超稱，修例已有結論並且終結，毋須再拿出來作討論，認為現時有其他事情，更值得優先處理。他未有回應，如何跟進台灣殺人案疑兇陳同佳。

李家超今日拜訪多個政團，當中包括商界及勞工界代表。被問到如何處理勞資議題，例如取消強積金對沖，李家超稱香港多元，歡迎不同意見，有助取得好的平衡點，強調其施政理念是，變革為更好的結果，好的政策及措施會保留，將本住上述原則處理香港事宜，認為現屆政府推動中的工作，是應該繼續推進。

另外，李家超指出，拜訪不同團體、選委時，都收到寶貴的意見，會於短時間內，考慮政綱中的主題範圍，強調會盡快做好。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳宛彤

相關文章

【李家超參選特首】多名選委到李家超競選辦遞交提名　包括信和黃志祥、新地郭炳聯
今日 14:17
【李家超參選特首】多名選委到李家超競選辦遞交提名　包括信和黃志祥、新地郭炳聯
【李家超參選特首】李家超拜訪兩個同鄉社團　冀凝聚共識助日後施政
今日 16:28
【李家超參選特首】李家超拜訪兩個同鄉社團　冀凝聚共識助日後施政
【李家超參選特首】繼續行程拜訪民建聯　李家超談政綱：繼續保留好措施
今日 16:44
【李家超參選特首】繼續行程拜訪民建聯　李家超談政綱：繼續保留好措施

你可能感興趣

【李家超參選特首】多名選委到李家超競選辦遞交提名　包括信和黃志祥、新地郭炳聯
今日 14:17
【李家超參選特首】多名選委到李家超競選辦遞交提名　包括信和黃志祥、新地郭炳聯
【李家超參選特首】李家超拜訪兩個同鄉社團　冀凝聚共識助日後施政
今日 16:28
【李家超參選特首】李家超拜訪兩個同鄉社團　冀凝聚共識助日後施政
【李家超參選特首】繼續行程拜訪民建聯　李家超談政綱：繼續保留好措施
今日 16:44
【李家超參選特首】繼續行程拜訪民建聯　李家超談政綱：繼續保留好措施
工聯會 逃犯條例 選舉 特首選舉 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【難享晚年】賣屋遠赴澳洲與獨生女相聚　8旬婦哭訴被棄養兼侵吞遺產
17:48 2022/04/10
【難享晚年】賣屋遠赴澳洲與獨生女相聚　8旬婦哭訴被棄養兼侵吞遺產
【出軌疑雲】34歲已婚男高層確診累社區圍封　被揭5日內8次出入女同事住所
14:41 2022/04/10
【出軌疑雲】34歲已婚男高層確診累社區圍封　被揭5日內8次出入女同事住所
【C朗失控】14歲自閉小球迷遭打瘀手背摔電話　C朗道歉：困境中情緒管理不容易
16:21 2022/04/10
【C朗失控】14歲自閉小球迷遭打瘀手背摔電話　C朗道歉：困境中情緒管理不容易