【李家超參選特首】李家超：逃犯條例修訂已終結　有其他事情更加優先

▲ 李家超今日走訪多個團體及政黨。（陳靜儀攝）

展開特首選舉工程的李家超，傍晚拜訪工聯會。作為2019年修訂《逃犯條例》主要官員的李家超稱，修例已有結論並且終結，毋須再拿出來作討論，認為現時有其他事情，更值得優先處理。他未有回應，如何跟進台灣殺人案疑兇陳同佳。

李家超今日拜訪多個政團，當中包括商界及勞工界代表。被問到如何處理勞資議題，例如取消強積金對沖，李家超稱香港多元，歡迎不同意見，有助取得好的平衡點，強調其施政理念是，變革為更好的結果，好的政策及措施會保留，將本住上述原則處理香港事宜，認為現屆政府推動中的工作，是應該繼續推進。

另外，李家超指出，拜訪不同團體、選委時，都收到寶貴的意見，會於短時間內，考慮政綱中的主題範圍，強調會盡快做好。

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記者：陳宛彤