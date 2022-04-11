【特首選舉】譚惠珠相信一人參選不會成為「慣例」　范徐麗泰指一人參選並無不好

▲ 基本法委員會副主任譚惠珠。（資料圖升）

特首選舉提名期今個星期結束，基本法委員會副主任譚惠珠認為，即使今次選舉只有一名候選人入閘，相信日後亦不會成為「慣例」。她認為，李家超是合適的特首人選，以推動疫後重建及完善國家安全系統等工作。

譚惠珠指出，第六屆行政長官工作開始之時，香港情況嚴峻，面對回歸後前所未見的內憂外患，「在時間緊逼下和各種客觀條件下，選最好的人的方法下安排這次選舉，希望這5年可以固本培元，之後可以有多於一人選舉，這次不會成往後規則。」

全國人大前常委范徐麗泰亦表示，今屆特首選舉只有一人參選沒有甚麼不好，「我不認為今次如一人參選有甚麼不好，亦不認為今次是一人參選，將來都是這種模式，有些人是團結不到的，我們用了20年學了這個教訓，以前的做法在現階段是不行的。」又指本港經歷反修例事件後，經濟倒退，如李家超所言香港「等不得、慢不起」。

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記者：陳葆琳