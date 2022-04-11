  • 27°C
香港時間 : 2022411日 (週一) 18:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首選舉】譚惠珠相信一人參選不會成為「慣例」　范徐麗泰指一人參選並無不好

政治 17:45 2022/04/11

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

基本法委員會副主任譚惠珠。（資料圖升）

特首選舉提名期今個星期結束，基本法委員會副主任譚惠珠認為，即使今次選舉只有一名候選人入閘，相信日後亦不會成為「慣例」。她認為，李家超是合適的特首人選，以推動疫後重建及完善國家安全系統等工作。

譚惠珠指出，第六屆行政長官工作開始之時，香港情況嚴峻，面對回歸後前所未見的內憂外患，「在時間緊逼下和各種客觀條件下，選最好的人的方法下安排這次選舉，希望這5年可以固本培元，之後可以有多於一人選舉，這次不會成往後規則。」

全國人大前常委范徐麗泰亦表示，今屆特首選舉只有一人參選沒有甚麼不好，「我不認為今次如一人參選有甚麼不好，亦不認為今次是一人參選，將來都是這種模式，有些人是團結不到的，我們用了20年學了這個教訓，以前的做法在現階段是不行的。」又指本港經歷反修例事件後，經濟倒退，如李家超所言香港「等不得、慢不起」。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【李家超參選特首】李家超：時間緊絀競選工作緊密　盡量爭取更多提名後才撰寫政綱
今日 11:50
【李家超參選特首】李家超：時間緊絀競選工作緊密　盡量爭取更多提名後才撰寫政綱
【李家超參選特首】唐英年：香港友好協進會388名選委支持　李家超結束上午會晤
今日 13:27
【李家超參選特首】唐英年：香港友好協進會388名選委支持　李家超結束上午會晤
【李家超參選特首】多名選委到李家超競選辦遞交提名　包括信和黃志祥、新地郭炳聯
今日 14:17
【李家超參選特首】多名選委到李家超競選辦遞交提名　包括信和黃志祥、新地郭炳聯
【李家超參選特首】李家超拜訪兩個同鄉社團　冀凝聚共識助日後施政
今日 16:28
【李家超參選特首】李家超拜訪兩個同鄉社團　冀凝聚共識助日後施政
【李家超參選特首】繼續行程拜訪民建聯　李家超談政綱：繼續保留好措施
今日 16:44
【李家超參選特首】繼續行程拜訪民建聯　李家超談政綱：繼續保留好措施
【李家超參選特首】李家超：逃犯條例修訂已終結　有其他事情更加優先
今日 17:39
【李家超參選特首】李家超：逃犯條例修訂已終結　有其他事情更加優先
【特首選舉】資審會主席任命下周公布　林鄭：有信心4月23日前可審查候選人資格
12:30 2022/04/09
【特首選舉】資審會主席任命下周公布　林鄭：有信心4月23日前可審查候選人資格
【特首選舉】譚耀宗：目標取得逾三分一選委提名　李家超高票當選特首
13:08 2022/04/09
【特首選舉】譚耀宗：目標取得逾三分一選委提名　李家超高票當選特首
【特首選舉】政府紀律部隊人員總工會支持李家超參選　讚其為出任行政長官理想人選
13:24 2022/04/09
【特首選舉】政府紀律部隊人員總工會支持李家超參選　讚其為出任行政長官理想人選
【特首選舉】政務司司長職位懸空　林鄭月娥：特首可指示其他官員行使其公權力
今日 12:42
【特首選舉】政務司司長職位懸空　林鄭月娥：特首可指示其他官員行使其公權力

你可能感興趣

【李家超參選特首】李家超：時間緊絀競選工作緊密　盡量爭取更多提名後才撰寫政綱
今日 11:50
【李家超參選特首】李家超：時間緊絀競選工作緊密　盡量爭取更多提名後才撰寫政綱
【李家超參選特首】唐英年：香港友好協進會388名選委支持　李家超結束上午會晤
今日 13:27
【李家超參選特首】唐英年：香港友好協進會388名選委支持　李家超結束上午會晤
【李家超參選特首】多名選委到李家超競選辦遞交提名　包括信和黃志祥、新地郭炳聯
今日 14:17
【李家超參選特首】多名選委到李家超競選辦遞交提名　包括信和黃志祥、新地郭炳聯
香港 譚惠珠 范徐麗泰 特首選舉 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【難享晚年】賣屋遠赴澳洲與獨生女相聚　8旬婦哭訴被棄養兼侵吞遺產
17:48 2022/04/10
【難享晚年】賣屋遠赴澳洲與獨生女相聚　8旬婦哭訴被棄養兼侵吞遺產
【出軌疑雲】34歲已婚男高層確診累社區圍封　被揭5日內8次出入女同事住所
14:41 2022/04/10
【出軌疑雲】34歲已婚男高層確診累社區圍封　被揭5日內8次出入女同事住所
【C朗失控】14歲自閉小球迷遭打瘀手背摔電話　C朗道歉：困境中情緒管理不容易
16:21 2022/04/10
【C朗失控】14歲自閉小球迷遭打瘀手背摔電話　C朗道歉：困境中情緒管理不容易