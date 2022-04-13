【親子好去處】春日荔枝角公園簕杜鵑盛開　賞花打卡草地放電踢走抗疫疲勞

▲ 荔枝角公園的簕杜鵑盛放中，是一家大小的賞花好去處。

春天來臨，疫情亦有見緩和，一家大細可以外出文散心，除了到郊外踏青，市區內也有好去處，可以讓小朋友踏踏草地、賞花、觀看小動物。親子KOL Miss Swan Swan在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」發帖介紹，適逢春日花開帶同龍鳳胎子女到荔枝角公園賞花，踏踏草地放電，感受春天的來臨。

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荔枝角公園是一個賞花好去處，不僅有杜鵑花，也有不同的花卉品種。Miss Swan Swan分享園內除了有太陽花，還有富士櫻花、吉野櫻花，惟剛過花朵的盛放期，花朵的數目並不多，冬天來賞會更美。

▲ Miss Swan Swan帶龍鳳胎子女到荔枝角公園賞花。（相片來源︰Little twin stars龍鳳寶寶Facebook）

不過，Miss Swan Swan這次發現了更多美麗的花朵，尤其是簕杜鵑，一大片紅色杜鵑正盛放中，色澤鮮艷，非常吸睛，配上公園內的石牆，是個打卡之選！

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早前疫情嚴峻，小朋友要提早放暑假，但都是留在家中防疫，缺乏運動。荔枝角公園內有一片大草地，小朋友可以盡情奔跑放電，踢走「抗疫疲勞」！而公園內還有魚池讓小朋友觀賞錦鯉和烏龜，可以教小朋友認識小動物。

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荔枝角公園四季不同景色

每種花卉品種屬於不同的季節，在不同日子前來能觀賞到不同景色。Miss Swan Swan一年多前在Facebook專頁分享過12月到荔枝角公園賞紅葉，猶如置身外國。荔枝角公園的四季景色各有得色，是一個四季皆宜的親子好去處！

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相片獲「Little twin stars龍鳳寶寶」授權

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責任編輯︰王明芳