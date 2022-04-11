  • 27°C
香港時間 : 2022411日 (週一) 18:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅行團復飛】有旅行社推西歐團每人5.3萬成團起行　日本團每位3.5萬不乏查詢

社會 17:55 2022/04/11

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

有旅行社推西歐團費每人最平5.3萬較疫前加近3倍。（縱橫遊網頁圖片）

本港撤銷9國禁飛令，加諸入境人士檢疫期縮短至最少7日，旅遊時間成本大減，有旅行社趁機推出小型旅行團吸客，讓2至3人亦可包團出國旅遊，不過團費較以往昂貴，以西歐團為例，疫情前2萬元一個人，現時最平要5.3萬，加幅近3倍，仍成了3團。

縱橫遊推出2人成行的「小包團」，目的地包括東歐、西歐、日本及泰國，日數介乎10至14日，團費由1.2萬至6.3萬不等，行程包食宿交通，安排至少一名導遊隨行。縱橫遊執行董事袁振寧表示，疫情令市民外遊成本大增，適逢港府縮短檢疫期，公司留意到市民對小型而自主性高旅行團的需求，故推出此項目。

他指出，4月初開始推出「小包團」，開初每日有100人查詢，現時回落至每日40至50人查詢，最多人查詢日本團，但因為日本未完全開放，入境要持商務簽證，所以至今未成團。

而價格方面，以往11天日本團每人只需2萬元，現在2至3人小包團每位要6萬元，最平8人或以上一團，每人都索價3.5萬。袁解釋由於報團人數減少，所以旅行團價格上升，但當地物價沒有因為疫情增加，而早前每百日圓僅兌6.5港元，袁指出對團費影響只有10%，按每人團費2萬元，大約平1000元左右。

東、西歐遊目前成了4團，1團東歐團月底出發，行程包括斯洛文尼亞、克羅地亞、匈牙利、奧地利、捷克及德國，其餘3團出發西歐，途經德國、奧地利、意大利、瑞士、法國，5月底啟程。團費方面，以往11天遊大約需要每人2萬元，現時東歐最平8人或以上一團，1個人都要約3.4萬，西歐更要近5.3萬元1個人，加幅分別達70%及近3倍；報價仍未包括抵港檢疫酒店的費用。

袁振寧推斷，查詢及報團者多為退休人士，最關心目的地需要接種疫苗的種類，以及當遇上熔斷機制時的安排，旅行團價格反而較次要，「畢竟市民都餓咗兩年，價錢對他們來說都不太重要」。他補充，「小包團」啟程存在變數，包括熔斷機制導致航班不穩定及本港檢疫酒店爆滿至5月底。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜 

相關文章

【我要去旅行】日本國家旅遊局網上推出　免費戶外主題電子旅遊書【內附連結】
12:52 2022/03/25
【我要去旅行】日本國家旅遊局網上推出　免費戶外主題電子旅遊書【內附連結】
【疫下經濟】旅議會現時可用資金不足10萬　主因旅行團徵費收入大減9成
19:33 2021/12/28
【疫下經濟】旅議會現時可用資金不足10萬　主因旅行團徵費收入大減9成
【防疫基金】政府向旅遊業推出新一輪支援　包括向每名旅行社職員發放7,500元津貼
20:04 2022/02/16
【防疫基金】政府向旅遊業推出新一輪支援　包括向每名旅行社職員發放7,500元津貼

你可能感興趣

【我要去旅行】日本國家旅遊局網上推出　免費戶外主題電子旅遊書【內附連結】
12:52 2022/03/25
【我要去旅行】日本國家旅遊局網上推出　免費戶外主題電子旅遊書【內附連結】
【疫下經濟】旅議會現時可用資金不足10萬　主因旅行團徵費收入大減9成
19:33 2021/12/28
【疫下經濟】旅議會現時可用資金不足10萬　主因旅行團徵費收入大減9成
【防疫基金】政府向旅遊業推出新一輪支援　包括向每名旅行社職員發放7,500元津貼
20:04 2022/02/16
【防疫基金】政府向旅遊業推出新一輪支援　包括向每名旅行社職員發放7,500元津貼
縱橫遊 疫情 西歐 東歐 旅行團 導遊 袁振寧 克羅地亞 斯洛文尼亞 匈牙利

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【難享晚年】賣屋遠赴澳洲與獨生女相聚　8旬婦哭訴被棄養兼侵吞遺產
17:48 2022/04/10
【難享晚年】賣屋遠赴澳洲與獨生女相聚　8旬婦哭訴被棄養兼侵吞遺產
【出軌疑雲】34歲已婚男高層確診累社區圍封　被揭5日內8次出入女同事住所
14:41 2022/04/10
【出軌疑雲】34歲已婚男高層確診累社區圍封　被揭5日內8次出入女同事住所
【C朗失控】14歲自閉小球迷遭打瘀手背摔電話　C朗道歉：困境中情緒管理不容易
16:21 2022/04/10
【C朗失控】14歲自閉小球迷遭打瘀手背摔電話　C朗道歉：困境中情緒管理不容易