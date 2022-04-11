【旅行團復飛】有旅行社推西歐團每人5.3萬成團起行　日本團每位3.5萬不乏查詢

▲ 有旅行社推西歐團費每人最平5.3萬較疫前加近3倍。（縱橫遊網頁圖片）

本港撤銷9國禁飛令，加諸入境人士檢疫期縮短至最少7日，旅遊時間成本大減，有旅行社趁機推出小型旅行團吸客，讓2至3人亦可包團出國旅遊，不過團費較以往昂貴，以西歐團為例，疫情前2萬元一個人，現時最平要5.3萬，加幅近3倍，仍成了3團。

縱橫遊推出2人成行的「小包團」，目的地包括東歐、西歐、日本及泰國，日數介乎10至14日，團費由1.2萬至6.3萬不等，行程包食宿交通，安排至少一名導遊隨行。縱橫遊執行董事袁振寧表示，疫情令市民外遊成本大增，適逢港府縮短檢疫期，公司留意到市民對小型而自主性高旅行團的需求，故推出此項目。

他指出，4月初開始推出「小包團」，開初每日有100人查詢，現時回落至每日40至50人查詢，最多人查詢日本團，但因為日本未完全開放，入境要持商務簽證，所以至今未成團。

而價格方面，以往11天日本團每人只需2萬元，現在2至3人小包團每位要6萬元，最平8人或以上一團，每人都索價3.5萬。袁解釋由於報團人數減少，所以旅行團價格上升，但當地物價沒有因為疫情增加，而早前每百日圓僅兌6.5港元，袁指出對團費影響只有10%，按每人團費2萬元，大約平1000元左右。

東、西歐遊目前成了4團，1團東歐團月底出發，行程包括斯洛文尼亞、克羅地亞、匈牙利、奧地利、捷克及德國，其餘3團出發西歐，途經德國、奧地利、意大利、瑞士、法國，5月底啟程。團費方面，以往11天遊大約需要每人2萬元，現時東歐最平8人或以上一團，1個人都要約3.4萬，西歐更要近5.3萬元1個人，加幅分別達70%及近3倍；報價仍未包括抵港檢疫酒店的費用。

袁振寧推斷，查詢及報團者多為退休人士，最關心目的地需要接種疫苗的種類，以及當遇上熔斷機制時的安排，旅行團價格反而較次要，「畢竟市民都餓咗兩年，價錢對他們來說都不太重要」。他補充，「小包團」啟程存在變數，包括熔斷機制導致航班不穩定及本港檢疫酒店爆滿至5月底。

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記者：陳麗娜