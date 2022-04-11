【疫苗通行證】港大所有入口4月19日重開　4月30日起進入校園要用安心出行

▲ 香港大學表示，4月19日開始所有出入口會重新開放。（資料圖片）

本港第五波疫情逐漸緩和，香港大學今日（11日）表示，4月19日開始所有出入口會重新開放，由4月30日開始，所有進入港大校園的人士均須掃瞄安心出行二維碼，並符合接種要求。

港大今向教職員及學生表示，校園服務將於4月19日全面恢復，大學校園每個出入口，同樣於當日開放。而自4月30日起，所有進入校園人士均須使用安心出行，有關人士亦須已接種兩劑疫苗並滿14天，12至17歲人士如已接種首針但未滿6個月，仍可進入港大，但如已滿6個月，就便須接種第二劑；5至11歲人士則只須接種一針。

港大自今年2月下旬開始實施「疫苗通行證」，校園目前只對外開放6個入口。

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責任編輯：黃悅晴