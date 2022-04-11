【放工注意】東涌站有人闖路軌　東涌綫及機場快綫列車一度延誤

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港鐵宣布，由於有人闖入東涌站附近路段，東涌綫及機場快綫列車行經該路段時一度需要慢駛。

港鐵發言人稱，事發於傍晚約6時，機場快綫一列駛往香港方向列車的車長，通知車務控制中心，在東涌配電站近大濠灣附近路段發現有人闖入路軌範圍，車務控制中心即時通知警方。

為安全起見，所有機場快綫及東涌綫列車在經過該路段時需要慢駛，令整體行車時間額外增加約5至8分鐘。

受事件影響，由下午約6時15分開始，東涌綫來往東涌至香港站的列車班次維持16分鐘一班，而來往青衣至香港站則維持8分鐘一班車。港鐵人員在仔細搜尋相關路段後，並未發現有關人士踪跡，在確認該路段安全後，東涌綫及機場快綫列車服務於晚上約7時26分逐步回復正常。

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責任編輯：陳梓蔚