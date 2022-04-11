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【失業支援1萬元】申請明晚截止　創新辦：截至今晚6時已有43.3萬人申請

社會 18:36 2022/04/11

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第五波疫情下，失業率上漲。（資料圖片）

第五波疫情下失業率攀升至4.5%，最新約有15.7萬人失業。政府推出10,000元「臨時失業支援」計劃，3月23日起接受申請，至明晚11點59分截止。政策創新與統籌辦事處指，截至今日（11日）6時，共有43.3萬人申請，超過政府最初預期的30萬人。

政策創新與統籌辦事處總監何佩玲今早在電台節目指，在已審視個案中，約7成獲批，有1成明顯不符合資格，其餘2成個案則被「hold住」稍後一次過再審視，其中包括部份提交申請前只連續28或29日沒有工作的申請人。何佩玲指，他們原本不符提交申請前需連續30天內沒有工作規定，但有關方面會考慮是否批准他們的申請。另外，首批合共約60,000名成功申請者則預計可在明日起的一星期內收到資助。

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記者：袁澍

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