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《聲生不息》4月24日播出　重新演繹家傳戶曉經典流行金曲

娛樂 18:39 2022/04/11

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TVB今日（4月11日）公有，與芒果TV合辦、聯同《我是歌手》原班人馬製作音樂節目《聲生不息》將於4月24日播出。

繼早前特別安排姚焯菲（Chantel）拍攝《聲生不息》宣傳片造勢後，TVB在今晚釋出最新一輪宣傳片。

在節目內，來自香港及內地的殿堂級歌手及新生代唱將，將陸續登陸在這個燦爛的音樂舞台，重新演繹香港家傳戶曉的經典粵語及國語流行金曲。

最新影片推介：潘燦良周家怡專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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