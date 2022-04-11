《聲生不息》4月24日播出 重新演繹家傳戶曉經典流行金曲 娛樂 18:39 2022/04/11 分享： 分享： 熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查 TVB今日（4月11日）公有，與芒果TV合辦、聯同《我是歌手》原班人馬製作音樂節目《聲生不息》將於4月24日播出。 繼早前特別安排姚焯菲（Chantel）拍攝《聲生不息》宣傳片造勢後，TVB在今晚釋出最新一輪宣傳片。 在節目內，來自香港及內地的殿堂級歌手及新生代唱將，將陸續登陸在這個燦爛的音樂舞台，重新演繹香港家傳戶曉的經典粵語及國語流行金曲。 最新影片推介：潘燦良周家怡專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【聲夢傳奇】炎明熹「升呢」踏入17歲 Gi炎粉行善送暖作Gigi生日禮物 17:39 2022/04/10 【聲夢傳奇】炎明熹「升呢」踏入17歲 Gi炎粉行善送暖作Gigi生日禮物 【聲生不息】炎明熹北上參賽歌曲曝光 歌唱老師憂心愛徒Gigi孤軍作戰 10:51 2022/03/29 【聲生不息】炎明熹北上參賽歌曲曝光 歌唱老師憂心愛徒Gigi孤軍作戰 【講你都唔信】盧惠光住酒店撞女鬼揚言要攞命 肥仔聰吊威吔受傷醫生只給正骨水 13:26 2022/04/06 【講你都唔信】盧惠光住酒店撞女鬼揚言要攞命 肥仔聰吊威吔受傷醫生只給正骨水 你可能感興趣 【聲夢傳奇】炎明熹「升呢」踏入17歲 Gi炎粉行善送暖作Gigi生日禮物 17:39 2022/04/10 【聲夢傳奇】炎明熹「升呢」踏入17歲 Gi炎粉行善送暖作Gigi生日禮物 【聲生不息】炎明熹北上參賽歌曲曝光 歌唱老師憂心愛徒Gigi孤軍作戰 10:51 2022/03/29 【聲生不息】炎明熹北上參賽歌曲曝光 歌唱老師憂心愛徒Gigi孤軍作戰 【講你都唔信】盧惠光住酒店撞女鬼揚言要攞命 肥仔聰吊威吔受傷醫生只給正骨水 13:26 2022/04/06 【講你都唔信】盧惠光住酒店撞女鬼揚言要攞命 肥仔聰吊威吔受傷醫生只給正骨水 音樂節目 綜藝節目 TVB