【復課時間表】中小學幼稚園4月19日起分階段復課　一文看清時間表、快測及疫苗要求

▲ 中小學幼稚園4月19日起分階段復課，一文看清時間表、快測及疫苗要求。

自本港爆發第五波疫情後，全港學校轉為網課，更提早於3、4月「放暑假」。確診個案正逐漸回落，莘莘學子即將可重返校園。教育局今日（11日）於疫情記者會上公布最新復課安排。TOPick為各學生及家長整理最新有關復課資訊。

Q1. 各級學生何時起可恢復面授課？

按教育局局長楊潤雄今日（11日）最新說法，學校恢復面授時間表如下：

小學 4月19日起分階段復課，最遲於5月3日全校恢復半天面授課 中學 5月3日起分階段復課，最遲於5月10日全校恢復半天面授課 幼稚園 分三階段： 5月3日：一級學生

5月10日：兩級學生

5月16日：全校恢復 特殊學校和提供非本地課程的學校 原則上參考上述學校安排，會因應學校的情況和學生的需要，容許多些彈性 提供非正規課程的私立學校（補習學校） 最早4月19日可安排學生進行不多於半天的面授課

楊潤雄指，中小學可自行決定如何劃分各復課階段，例如先恢復各別級別；如果學校認為適合，可即時全校各級一起上學。在恢復半天面授課堂前，校方仍然維持網課。

Q2. 恢復面授課後會維持半日課嗎?

全體小學及幼稚園初期只准上半日實體課，教育局指會留意疫情發展，繼續檢視相關安排。

中學亦以半日課為主，如整體或個別級別達到90%接種率，將容許學校按實際情況為學生安排全日面授課堂。

Q3. 學生上學前需進行快速測試嗎?

要。所有教職員和學生每天均須進行快速抗原測試，結果為陰性才可回校，如屬陽性則須馬上通知學校和衞生防護中心。學校每日早上均須向衞生署申報學校整體情況，衞生署將特別設立網上平台。

港府將為學校免費提供1,000萬套測試包，分發給全港約30萬個有需要學生。行政長官林鄭月娥指，會每隔一段時間審視情況，包括是否還須每天進行快速抗原測試和是否需增加供應免費的快速抗原測試包。

Q4. 學生上學前需要接種疫苗嗎?

教育局指，不會硬性將學生接種疫苗和面授課堂直接掛鈎。學校已實施疫苗通行證，但不適用於學生。不過，楊潤雄表示，有需要加強個別群組的學生接種要求，涉及3類學生：

所有學校，包括特殊學校，宿舍部宿生必須在5月15日前完成接種一劑疫苗，並依時接種第二劑疫苗；

需回校被照顧的幼稚園及小學學生，須完成接種首劑疫苗，並依時接種第二劑疫苗，才可以在上學以外的時間回校接受照顧；

需在面授課堂以外的時間回校的中學生須完成接種兩劑疫苗

Q5. 有打針與沒有打針，會影響學生進行課外活動嗎?

已完成接種兩劑疫苗的中小學生，可在課後的另一個半天，進行非學術性課外活動，如音樂、體育活動等，亦可在校內進行不佩戴口罩的活動，例如吹奏樂器等。但未接種疫苗的學生則不可以。

至於幼稚園學生，教育局指，除非家中缺乏人照顧，否則暫不宜在另半天留校進行其他活動。

Q6. 復課後，當校内出現確診或密切接觸者個案時，需要停課嗎？

視乎情況。若在同一個上課日，全校教職員及學生陽性個案達5%或以上，衞生防護中心會作出調查，並會考慮適當跟進措施，研究是否有需要作出停課決定。出現零星陽性個案的學校，在做足防疫措施下，可繼續上課。

另外，學校無需要就出現密切接觸者個案而停課。在做足衞生防護措施的情況下，曾與確診者在校園有接觸的教職員或者學生，一般不會視為密切接觸者。

Q7. 甚麼情況下衞生署會調查確診個案？

3個客觀指標下，衞生署會採取緊急介入調查和跟進。第一，當全校師生總體有5%或以上出現陽性；第二，個別班房或者一個特定聚會，其整體檢測陽性的人數達到10%以上；第三，假設一名學生出現重症、需要入住加護病房甚至出現死亡個案。

Q8. 學校需要採取甚麼防疫措施?

「疫苗通行證」於2月24日在校園正式實施，除持有醫生證明書的豁免人士外，所有教職員、在校園內提供服務人士及訪客，均須接種第一劑疫苗才可進入學校；所有由學校直接僱用的教學及非教學人員，須在4月21日前完成接種兩劑疫苗，並自5月31日後，在接種第二劑疫苗後滿5個月接種第三劑疫苗。

資助學校及官立學校的已進行通風測試，教育局正陸續跟進所需要做的校園通風設備和防疫措施。參加幼稚園教育計劃的幼稚園、直資學校及按位津貼學校獲一筆過津貼，進行通風測試，改善校舍通風情況。

另外，學校在復課前會進行徹底清潔和消毒，亦執行由教育局發出的《學校健康指引》及衞生防護中心的《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》中所載的各項衞生防疫措施。

▲ 中小學將分階段復課。（曾耀輝攝）

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記者：黃悅晴