【復課快測】家長呻子女要早上5時半起身檢測　張勇邦倡前一晚檢測結果亦有效

▲ 政府要求師生每日返學前做快速測試，部分家長反映要提早準備感到辛苦。（資料圖片）

全校學校將於4月19日起分階段恢復半日面授課堂，政府要求師生每日做快速測試並呈陰性結果才可返校。學界普遍對此安排表示理解，有學校會要求家長在快測棒上寫上班別學號等資料後拍照記錄，亦有校長及家長反映，每日早上要提早起床做快測會較辛苦，最早可能5時半便要起床檢測，認為上學前一晚的檢測結果亦可取代，有小學擬安排首星期只上網課，讓學生先適應上課節奏，再熟習檢測安排。

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，以往學校在流感高峰期亦要呈報個案給衞生署，故學校呈報師生快測結果在執行上問題不大，冀當局盡量簡化程序，但家長要提早起床處理子女檢測過程就「辛苦啲」，引述有家長代表提出在上課前的晚上臨睡前做快測，他說：

因為檢測24小時內有效，唔同探熱。朝早起身先做當然最好，但有啲學生住得遠、搭校車6點半要去到車站，係咪5點半就要起身呢？食埋早餐、換校服，搞都搞咗半個鐘，咁就陰公啲。

張勇邦亦參考外國家長做法，建議家長在其監察下，由子女自行「撩鼻」做快測，然後再簽名作實，「好過大人去撩，唔知佢嘅深淺度，同埋小朋友會驚、會避。」

小學校長、佛教中華康山學校校長馬中駿亦指，師生每日檢測都要早些起床，相信會有困難，形容「有好有唔好」，

算係無可奈何嘅安排，每日都撩鼻其實好辛苦，但係能夠令到家長、老師放心，安全性會大好多，係有利有弊。

馬中駿續指，為免要學生同時適應上課及每日檢測節奏，故讓全校學生在本月19日至22日先上網課，25日再安排高小恢復面授，直至5月3日全校面授。他又說，有意見擔心會有作弊情況，為更嚴謹執行措施，校方會做多一步，要求家長每日拍下快測棒照片，上載到Google form，快測棒上須寫上日期、班別及學號，以作識別，但強調以信任為主。

津貼小學議會主席胡艷芬則說，其學校初步計劃製作申報表，讓學生每日上學前填寫檢測結果，再由家長簽署作實。她指，由於校方目前已安排教師每天早上，在校門檢查學生體溫，故會再做多一步，檢查其檢測結果，校方或會做抽樣檢查，將要求家長每天拍下快測結果的相片；如學生回校後有病徵或不尋常情況，校方在徵得家長同意後，會再為學生做快測。

香港中學校長會主席連鎮邦表示，歡迎政府讓中學保留彈性，在5月3日起決定全校或分階段復課，指學界會按校情及諮詢持分者後決定，由於中學已減少一級中六生，以其學校為例，初步傾向在5月3日全面恢復半日課，但仍要諮詢師生及校董會等持分者意見。該會亦理解政府要求師生回校前做快測的要求，認為可以讓家長更放心讓子女回校上課，他亦建議政府日後按疫情發展調整檢測密度，考慮減至每周1至2次檢測。

直資學校議會主席陳狄安亦認同每日上學前檢測可減低健康風險，而學校傾向採取信任制，呼籲家長、學生如實申報快測結果，盡社會及公民責任，以免回校傳染其他同學、教師。

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記者：馮琪雅