【李家超參選特首】最後一站訪鄉議局　李家超：已表達對北部都會區的看法正面

▲ 特首參選人李家超到訪鄉議局大樓。（陳國峰攝）

特首選舉參選人李家超，今日起拜訪多個社團及政黨，最後一站來到新界鄉議局，與逾20名選委會面。李家超及後見記者表示，會面反映鄉議局很重視鄉郊發展、原居民權益及北部都會區的發展。李家超亦在會上表達，對北部都會區的看法正面，又指會保留及推進任何對香港有利的好政策及措施。

對於未公布政綱便取得數百人提名，李家超形容，自己很努力與不同選委接觸，有些選委是本身認識自己，故此主動提名，但他與團隊亦透過、網上會議、實體會面上傾談，解釋自己的施政理念。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳