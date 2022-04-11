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【李家超參選特首】最後一站訪鄉議局　李家超：已表達對北部都會區的看法正面

政治 19:14 2022/04/11

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特首參選人李家超到訪鄉議局大樓。（陳國峰攝）

特首選舉參選人李家超，今日起拜訪多個社團及政黨，最後一站來到新界鄉議局，與逾20名選委會面。李家超及後見記者表示，會面反映鄉議局很重視鄉郊發展、原居民權益及北部都會區的發展。李家超亦在會上表達，對北部都會區的看法正面，又指會保留及推進任何對香港有利的好政策及措施。

對於未公布政綱便取得數百人提名，李家超形容，自己很努力與不同選委接觸，有些選委是本身認識自己，故此主動提名，但他與團隊亦透過、網上會議、實體會面上傾談，解釋自己的施政理念。

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記者：陳葆琳

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