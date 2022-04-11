【參賽風波】棄戰籃球亞洲盃引爭議　籃總突轉軚申請復賽認溝通不足

▲ 籃總在網頁發表聲明稱將重新參賽。

香港籃球總會近日被指在球員不知情下，主動退出2025年的亞洲盃外圍賽，在本地籃壇引起爭議。籃總今日（11日）下午突然宣布，將向國際籃球協會（FIBA）申請希望重新參賽，並就事件解畫指是「溝通不足」引起誤會。

籃球亞洲盃將在6月展開外圍賽首圈賽事，港隊原訂編入C組，惟FIBA日前的公告指港隊決定退出，一眾球員均表示事前不足情，亦是從FIBA官網才得悉港隊退賽的消息。其後有傳媒向多名籃總高層查詢，但得到的說法不一，先解釋是球員因疫情欠缺操練，後來改稱「經費不足」而決定退出，有關說法亦未能說服球員及球迷。

籃總今午突然在網頁發表聲明，指就今次風波因溝通問題，掀起各界關注感抱歉，同時公布鑑於現時香港疫情轉趨下滑，已重新聯絡FIBA提出重新參賽的要求，承諾會竭力跟進，在得到進一步通知後向各方交代事件進展。

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責任編輯：蘇文軒