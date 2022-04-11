【金宵大廈2】收視成績與網上討論程度成反比　《金宵2》劇情燒腦情節恐怖影響收視？

▲ 《金宵大廈2》

上周（4月4日至4月10日）收視報告出爐，TVB的《金宵大廈2》在上星期一（4月4日）首播，並在網上引起討論，雖然上周五（4月8日）《金宵大廈2》播出的第3個單元「城寨英雄Go！」口碑兩極，但全劇整體口碑不俗。

其實在2019年播出的第一輯《金宵大廈》，在未被看好的情況下，首周7日跨平台總收視為24.7點，網民都表示十分期待《金宵大廈2》。而劇集播出後，網上討論亦頗熱烈，一般認為此劇收視將十分理想。

可是今次收視成績出爐卻叫人十分意外，《金宵大廈2》在首周竟然只18.8點收視（觀眾人數逾122.1萬），與在網上討論的熱熾程度成反比，相比《飛虎3壯志英雄》大結局周的21點收視還要低，令人大跌眼鏡。

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燒腦劇情影響收視？

也許，是因為《金宵大廈2》比上一輯更大膽，情節上亦更恐怖外，在第一輯《金宵》其中一個時空背景為60年代的「金宵舞廳」，今輯60年代的時空卻是精神病院，對觀眾來說相對「不易入口」。

而且今輯涉及的時空交錯更為複雜，即較為「燒腦」，並非一般最廣為普羅大眾接受的內容，也許因此造成令《金宵大廈2》網上討論度高，可是收視未能高收的反差之原因。

其實《金宵大廈2》製作明顯很用心，在內地豆瓣評分亦有8.5分，佔一周華語口碑劇集榜更佔第1位，且看之後收視成績能否逐步提升。

至於TVB在上周最高視節目，仍然是皇牌劇《愛．回家之開心速遞》取得25點收視（觀眾人數逾162.4萬），另一皇牌《東張西望》僅次，取得24.8收視（觀眾人數逾161.1萬）。內地劇《機智女法醫》有22.3收視（觀眾人數逾144.8萬），較上周23.4點略為回落。

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《反起跑線聯盟》收視略升

在ViuTV方面，晚上7時半改革內容的綜藝節目《MM730》系列，平均收視由1.5（觀眾人數約9.7萬）至1.8點（觀眾人收約11.6萬）。

劇集方面，《反起跑線聯盟》在上周五（4月8日）大結局，結局篇收視為5.4點（觀眾人數逾35萬），較再前一周的5.1點收視略為提升，成ViuTV暫時今年最高收視劇集。