【保就業計劃】數碼港歡迎保就業計劃優化措施　進一步支援初創行業

▲ 數碼港歡迎保就業計劃優化措施。（數碼港提供）

數碼港歡迎特區政府就「2022保就業」計劃推出多項優化措施，包括將取消合資格僱員月薪上限，進一步支援聘請員工不多、但薪金較高的創新科技初創行業。

數碼港表示，「保就業」計劃的改善措施反映特區政府重視持份者的意見，並按各行各業的經營情況優化政策。有關政策可減輕初創企業聘用員工開支的財政負擔，協助業界共渡時艱難，並鼓勵他們繼續培育本地創新及科技人才，為香港成為國際創新科技中心奠下基礎。

因應經濟不明朗因素及新冠疫情為數碼港租戶及初創企業帶來的挑戰，數碼港自2019年10月先後推出三輪共18個月的租金寬減措施至2021年3月底。隨著疫情延續，政府早前宣布將於今年4月至9月底再為數碼港的租戶及初創企業推出新一輪的的租金寬減措施。連同上述多項措施，今次的優化措施預期可為初創企業在港發展帶來更大的信心。

政府在推出相關優化措施前已展開一系列諮詢工作，包括一場由行政長官本人主持的網上諮詢會。數碼港創業學會聯合會長盧文聰亦獲邀參與，為初創業界的同行表達業界需要。

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責任編輯：李榮忠