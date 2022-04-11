【新冠口服藥】私家醫生可透過網上平台申請口服藥　供應商直接派發到應診地址

▲ 私家醫生可透過網上平台申請口服藥，供應商直接派發到應診地址。（資料圖片）

政府於4月2日宣布將陸續向私家醫生免費提供新冠口服抗病毒藥物，以便利私家醫生向合適的新冠病人處方兩款藥物，以減低病人病情惡化的風險。政府發言人表示，衞生署今日（11日）發信予已登記使用醫健通的私家醫生，告知他們今日傍晚起可透過特設網上平台，要求提供兩款新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德和莫納皮拉韋。

政府發言人指，私家醫生如想處方新冠口服藥，須已於醫健通登記，以便記錄其處方。他們應登入網上平台提出要求，藥物供應商會直接將相關藥物派發到其於醫健通登記的其中一個指定應診地址。若在星期一至五下午4時前提出要求，藥物供應商會盡量於第二個工作天處理。私家醫生每次可提出不超過十次標準療程的抗病毒藥物。抗病毒藥物的分發將視乎藥物供應和醫生的使用情況。

醫院管理局就藥物發出的指引、使用藥物須知和其他注意事項，可於網上平台下載。私家醫生必須遵守醫管局的療程指引。私家醫生不可向病人就新冠口服藥物收取任何費用。

衞生署提醒私家醫生，除向病人提供治療，新冠肺炎是《預防及控制疾病條例》（第599章）下的法定須呈報傳染病，所有個案均須向衞生防護中心呈報。

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責任編輯：李榮忠