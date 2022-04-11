【第五波疫情】羅氏集團投資理大初創公司生產抗毒殺菌3D打印物料　將於D2 Place廣泛應用

▲ 該防病毒與細菌三維打印物料，可製作成洗手間門柄、扶手、電梯按鈕及盲人點字板等高接觸面的保護套件。（羅氏集團提供）

羅氏集團與由香港理工大學紡織及服裝學系研究團隊成立的初創公司達成投資合作，支持公司生產其研發的全球第一種能殺滅病毒與細菌之3D打印物料，以助早日遏止新冠疫情及將來其他病毒蔓延。

理大初創公司 Immune Materials Limited (IML)成功研發全球第一種防病毒與細菌三維打印物料，並以此製作洗手間門柄、扶手、電梯按鈕及盲人點字板等高接觸面的保護套件。該物料能於十分鐘內殺滅物件表面逾90%新冠病毒，以及其他常見類型病毒和細菌，例如大腸桿菌及金黃葡萄球菌，其物理效能及耐磨能力更長達三年以上，比一般噴霧式殺菌塗層更有效持久，適用於高接觸範圍，目前已獲公立醫院、隔離設施及學校採用。

3D打印物料能因應各種表面及用途度身訂造不同的尺寸與形態，更能廣泛應用於其他日常用品包括手機殼等。其物理消毒技術對其他病毒與細菌亦同時有效，因此能作為長期及將來對抗不同病毒變種與其他病毒之解決方案。

羅氏集團將於旗下物業包括商廈及商場D2 Place內廣泛應用該物料，以保障員工、客人及商戶之健康與安全。測試後會再推廣至其下其他物業和海外生產工埸和零售門店。除了羅氏集團，深水埗區議會也宣布與 Immune Materials Limited 合作，於深水埗區內之公共設施以及「三無大廈」應用，抗疫同時提升公共衛生及社區清潔。

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責任編輯：黃小冰