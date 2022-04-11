【復課檢測】師生快測數據須每朝10時前上網呈報　學校可即場覆檢

▲ 教育局表示，學校可對師生快測結果進行抽查及覆檢。（資料圖片）

全港學校將於4月19日起分階段恢復半日面授課堂，政府首度要求師生每日做快測並呈陰性結果才可返校。教育局表示，快測應在每天早上進行，學校須在每日早上10時前透過網上向衞生防護中心呈報陽性結果數據，學校亦可抽查及覆檢，局方建議校方提供檢測包由學生自行檢測，或由教職員幫助學生完成檢測。

政府今早（11日）公布落實復課時間表及最新防疫措施，教育局晚上向學校發通函，指學校全體教職員及學生在每天回校前，必須完成1次快速抗原測試，指明有關測試「應在每天早上進行」，相關人士在獲得陰性結果才能回校。

局方指，學生家長須按指示依時報告檢測結果才可回校，並列明校方可抽查個案，並要求覆檢，但未有列出在何種情況下可進行。局方建議學校考慮在事先獲得家長同意的情況下，協助學生進行檢測，舉例如提供檢測包由學生自行進行檢測，或由教職員幫助學生完成檢測。若未能及時完成檢測，有關學生不能上課，學校應通知家長，盡快安排該學生回家。

如測試結果為陽性，有關師生不得回校，並應盡快通知學校及留在家中，亦須盡快於24小時內透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」向衞生署申報。

而學校須按校本機制，每天早上收集所有師生的快速抗原測試陽性結果數據，如發現陽性個案，學校須於上午10時正前統一透過衞生防護中心呈報網頁作出呈報，下午校呈報限期則為每天下午2時正前；即使當天沒有陽性個案，當局亦要求學校申報作實。

有小學校長表示，會安排教師每天早上在校門檢查學生檢測結果，如學生回校後有病徵或不尋常情況，校方在徵得家長同意後，會再為學生做快測，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅