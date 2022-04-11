【電話卡實名制】實名制第二階段已於3月1日實施　通訊辦到深水埗巡察及派發宣傳小冊子

▲ 實名制第二階段已於3月1日實施，通訊辦到深水埗巡察及派發宣傳小冊子。（政治新聞處）

電話智能卡實名登記制第二階段已於今年3月1日開始實施。通訊事務管理局辦公室今日（11日）於深水埗區，包括鴨寮街的商戶進行市場巡察行動，以確保實名登記制有效落實及藉此提醒商戶和公眾盡早為其儲值卡完成實名登記。

通訊辦在市場巡察行動中，留意到商戶出售的電話智能卡一般都符合實名登記的規定，包括新發售的電話儲值卡包裝上均印有「使用前須實名登記」的標示，而商戶亦知道雖然用戶在購買電話儲值卡時無須即時進行實名登記，但他們會提醒顧客在啓動新的電話儲值卡前完成實名登記。

發言人表示，為提升公眾對實名登記制的認識，我們亦藉此巡察行動向鴨寮街和深水埗鄰近一帶售賣電話儲值卡的商戶以及購買電話儲值卡的市民派發宣傳小冊子，以提醒他們有關實名登記制的法定要求及實施詳情。

局方已呼籲各電訊商盡量回收於市場上仍未售出的於3月1日前發出而不需實名登記的電話儲值卡，並繼續密切監察電話智能卡實名登記的進度。除了確保《規例》得以遵從外，局方亦鼓勵所有電訊商積極採取措施加快用戶就這些電話儲值卡於限期前進行實名登記。

根據實名登記制，個人用戶及企業用戶可向每間電訊商分別登記不多於10張及25張電話儲值卡。上台月費服務則沒有登記數量的限制。有關實名登記制及電訊商提供的電話儲值卡實名登記網頁連結及聯絡資料詳情。

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責任編輯：李榮忠