【安全行山】下城門水塘打卡熱點近日有市民傷亡　警方今封附近山徑勸喻市民離開【附6大行山安全小貼士】

▲ 警方今日在城門水塘勸喻市民離開，提供6大行山安全小貼士。（警方提供）

前日（9日）一名54歲姓關的男子在下城門水塘行山期間，失足墮至約30米下的山坡，送院後被不治；之後亦有遠足人士進入下城門水塘範圍內意外受傷。警方與水務署人員今日（11日）在沙田下城門水塘一帶展開聯合行動，勸喻非法進入水塘範圍的人士離開，免生危險。

下城門水塘近日因乾涸龜裂，吸引不少市民到塘底拍照「打卡」。警方表示，市民不應進入水務署轄下的水塘範圍內，以免對其自身和其他人造成危險；違者亦可能觸犯《水務設施條例》或《水務設施規例》，一經簡易程序定罪，可被罰款5萬元及監禁2年。

▼ 點擊圖片放大

警方與水務署將會持續在下城門水塘採取聯合行動，以保障市民安全，並在附近道路向違例車輛發出告票，及執行香港法例第599章《預防及控制疾病條例》中的社交距離措施。

警方呼籲市民量力而為，在出發遠足前，可參考六大行山安全小貼士「BE SMART」，減低受傷或遇上意外的風險，享受遠足樂趣。

行山記得「BE SMART」:

結伴同行 (Buddy system)

合適裝備 (Equipment)

安全意識 (Safety Mindset)

時刻警惕 (Awareness)

路線規劃 (Route planning)

遠足留蹤 (Tracking service)

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠