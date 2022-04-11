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【外防輸入】阿聯酋航空3抵港者確診觸熔斷　禁客機從迪拜及曼谷來港至4月18日

社會 22:57 2022/04/11

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阿聯酋航空3抵港者確診觸熔斷，禁迪拜及曼谷客機來港至4月18日（資料圖片）

本港疫情持續回落，今日（11日）1,407宗確診個案，其中13宗是輸入個案，詳情請看：下一頁；衞生署表示，由於阿聯酋航空營運於4月10日由阿拉伯聯合酋長國迪拜和泰國曼谷飛抵香港的航班（EK384），有3名乘客經抵港檢測呈陽性，署方遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止阿聯酋航空營運的客機在4月12日至18日期間從迪拜及曼谷着陸香港。

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教育局局長楊潤雄今日公布，學校將於復活節假期後分階段復課。即看：【下一頁】

另外，當局額外要求復課後，教職員及學生要每天進行快速檢測，陰性才可返校，當局為學校免費提供1000萬套快測檢測包，以便校方分發予有需要的30萬學生。即看：【下一頁】

染疫兒童或患上兒童多系統發炎綜合症，嚴重可致心臟功能受損。即看：【下一頁】

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記者：鄧凱文

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