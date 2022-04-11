【外防輸入】阿聯酋航空3抵港者確診觸熔斷 禁客機從迪拜及曼谷來港至4月18日
社會 22:57 2022/04/11
本港疫情持續回落，今日（11日）1,407宗確診個案，其中13宗是輸入個案，詳情請看：下一頁；衞生署表示，由於阿聯酋航空營運於4月10日由阿拉伯聯合酋長國迪拜和泰國曼谷飛抵香港的航班（EK384），有3名乘客經抵港檢測呈陽性，署方遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止阿聯酋航空營運的客機在4月12日至18日期間從迪拜及曼谷着陸香港。
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記者：鄧凱文