【失蹤呼籲】11歲女童落馬洲新田失蹤　警方呼籲市民提供消息【附相片】

▲ （資料圖片）

警方今日（12日）表示，一名11歲女童昨日（11日）上午約9時在落馬洲新田運輸交匯處最後露面後便告失蹤，女童的家人同日向警方報案。



女童身高約1.5米，體重約45公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚及蓄長黑髮，最後露面時身穿黑色裙、黑色外套、高跟鞋及攜有一個紅色手袋。



警方呼籲，任何人士如曾見過或有女童的消息，請致電3661 3700或與任何一間警署聯絡。

▲ （警方提供）

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責任編輯：余思嵐