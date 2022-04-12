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【縱火案】長洲住宅附近草坪起火　52歲男子被捕

社會 09:11 2022/04/12

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長洲警署。（資料圖片）

警方今日（12日）表示，長洲公廁有物件起火，52歲男子涉嫌縱火被捕。

警方指，凌晨約零時4分接獲報案，指西灣路圓桌第二村近公廁位置有物件起火，消防將火救熄。經初步調查發現，上址有一棵樹及約4米乘6米的草坪起火，拘捕一名52歲姓錢本地男子，涉嫌縱火，案件交由長洲分區刑事調查隊第三隊繼續跟進。事件中無人受傷，無須疏散。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，縱火是嚴重罪行，最高刑罰可被判處終身監禁。這宗案件更是於住宅附近發生，如果火勢未被及時撲滅或蔓延，後果可能會十分嚴重，更有機會引致人命傷亡。

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責任編輯：余思嵐

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