【封區檢測】天水圍天瑞二邨瑞豐樓揪8宗陽性個案　葵涌華荔邨喜荔樓揭16宗陽性及7宗不確定【不斷更新】

▲ 政府將多幢大廈列為「受限區域」。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，每日確診數目仍在高水平，社區仍有多條傳播鏈，呼籲市民切勿鬆懈。

【11:45】葵涌華荔邨喜荔樓27人未進行強制檢測

葵涌華荔邨喜荔樓相關執法行動於上午約11時完成，政府共檢查285名受檢人士的檢測報告，發現有27人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。喜荔樓獲解封。

政府提醒沒有應門的30戶居民，盡快進行檢查。

【11:15】天水圍天瑞（二）邨瑞豐樓約0.5%住戶中招

天水圍天瑞（二）邨瑞豐樓約1390名身處「受限區域」內的人士接受了檢測，當中發現8宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



政府為受檢人士提供了食物包，以方便一些受檢人士的膳食安排。政府亦為受檢人士派發快速抗原測試包及由中央人民政府提供的抗疫中成藥，協助受檢人士抗疫。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約640戶，當中41戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【09:30】葵涌華荔邨喜荔樓約1%住戶中招

葵涌華荔邨喜荔樓上午約9時30分完成強制檢測行動。其間約1,680名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現16宗陽性檢測個案和7宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪717戶，當中95戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】染疫後出現腦霧、濕疹? 中醫拆解治療及調理時間

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick 港聞組