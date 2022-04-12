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【封區檢測】葵涌華荔邨喜荔樓1,680人受檢　揪16宗陽性及7宗不確定

社會 09:38 2022/04/12

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政府將多幢大廈列為「受限區域」。（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，每日確診數目仍在高水平，社區仍有多條傳播鏈，呼籲市民切勿鬆懈。

【09:30】葵涌華荔邨喜荔樓約1%住戶中招

葵涌華荔邨喜荔樓上午約9時30分完成強制檢測行動。其間約1,680名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現16宗陽性檢測個案和7宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪717戶，當中95戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】染疫後出現腦霧、濕疹?　中醫拆解治療及調理時間

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記者：TOPick 港聞組

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