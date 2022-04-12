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【消費券1萬】千禧新世界香港酒店可用消費券歎Staycation　聯乘法國嬌蘭送價值過千元禮品【內附連結】

休閒消費 10:25 2022/04/12

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熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

已包雙人自助早餐，酒店Lounge聚賢薈供應美點及雞尾酒時段。（相片來源：酒店提供）

相信疫情下閨蜜們很久沒聚會，兩姊妹相約一起Staycation最好不過。千禧新世界香港酒店由即日起至5月30日，與著名美妝品牌法國嬌蘭（GUERLAIN）合作，推出一個專為女性而設、以美妝為題的『閨蜜「美」程』住宿套餐，享用獨家禮品、免費自助早餐及購物優惠。

預訂『閨蜜「美」程』住宿套餐，入住全新裝修的尊尚客房，每房每晚由$1,780元起。客房位於行政樓層，設計以淺木色調及大地色系為主，落地窗戶寬大敞亮，帶來充裕的自然光，營造愜意氛圍。部分客房更增設Dyson風筒及Type C快速充電口等設施。

每間客房將獲贈總值$1,000元的法國嬌蘭禮品套裝兩份，每份包括一套6件皇牌產品如殿級蜂皇精華爽膚水、AQUA ALLEGORIA花草水語淡香氛系列及L'art & La Matiere藝術沙龍香氛系列淡香氛等。每份套裝另有一封禮品換領信，可於K11 MUSEA專門店享用殿級蜂皇手部護理服務及換領殿級蜂皇眼霜試用裝。

每間客房將獲贈總值$1,000元的GUERLAIN禮品兩份，包括皇牌產品及手部護理體驗。（相片來源：酒店提供）

套票亦包酒店頂層的海景行政酒廊，享用迎賓水果、個人化住房及退房登記服務、Café East雙人自助早餐、聚賢薈全天候供應之美點及雞尾酒時段。另外住客亦可免費享用迷你酒吧內的非酒精飲品 、延遲退房至下午3時、酒店餐廳及酒吧8折餐飲優惠及K11 Art Mall電子購物券。

千禧新世界香港酒店『閨蜜「美」程』住宿套餐，每晚由$1,780元起，可入住尊尚客房。（相片來源：酒店提供）

酒店現接受電子消費券，能以支付寶、八達通、Tap & Go及微信支付4種電子支付工具付款。只需提前於網頁進行預訂並以信用卡作全數擔保，即可於酒店付款時使用消費券。

千禧新世界香港酒店『閨蜜「美」程』住宿套餐
地址：尖沙咀東部麼地道72號
電話：2313 4305
網址：newworldmillenniumhotel.com

記者：張頌婷

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