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【男神復出】與愛女開Live被爆復出拍戲　陳冠希馬上制止：It's a secret！

娛樂 10:31 2022/04/12

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與愛女開Live被爆復出拍戲，陳冠希馬上制止：「It's a secret！」

現年41歲的陳冠希（Edison）於2008年宣布退出香港娛樂圈後，移居美國主力發展他的服裝品牌生意，但他不時在社交平台分享與太太秦舒培和女兒Alaia的生活點滴，大曬溫馨。

近日陳冠希一家三口到日本旅遊，在跟女兒開網上直播時，被愛女爆料指爸爸正在「making a movie」！

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飛往日本旅遊

於外國成長的陳冠希19歲返港時被發掘入行，Edison當年的外貌正值高峰期，迷倒不少女Fans。直到2008年因為艷照事件，Edison宣布退出香港娛樂圈，移居美國主力發展他的服裝品牌生意，近年亦有間中在電影中客串亮相。

近日Edison與太太秦舒培和女兒Alaia飛到日本，年少時不喜歡被傳媒及路人打擾的他，當父親後收起脾氣，在日本路上被認出並要求合照時，Edison都來者不拒，更被途人大讚他無架子、超Nice。

身在日本的Edison日前與女兒舉行網上直播，父女的互動親密又溫馨，愛女Alaia非常可愛，直播期間Edison多次忍不住要親愛女額頭。

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復出拍電影

在直播期間，Alaia突然爆料，指爸爸正在「making a movie」，沒想到女兒出這招的的Edison被嚇呆一下，馬上轉向女兒做出「Sh」的手勢並謂：「It's a secret baby！（這是秘密！）」

感到抱歉的女兒即謂：「I dind'k know that...（我並不知道）」接著還詢問爸爸：「Is that okay？（這沒問題嗎）」Edison安慰愛女不緊要，接著父女靜默了數秒，繼續跟直播上的友人打招呼。

不過Edison接著再次澄清沒有在拍戲，又指自己也希望參演電影，接著便繼續與友人對話。

雖然他否認開戲一事，但網上有資料指Edison有份參演中國的密室系列電影第三部《密室之不可逃脫》，未知Alaia爆料所指的是否這部作品。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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