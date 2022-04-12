【天氣預測】東北季候風周四抵達本港　料復活節假期日間氣溫較低

▲ 本港地區今日天氣預測 大致天晴，日間炎熱。（譚以諾攝）

天文台今日（12日）表示，本港周圍雲量較少，預計今日天色晴朗，由於風勢微弱關係，局部地區能見度較低，日間最高氣溫約30度。另兩個熱帶氣旋「鮎魚」今明兩日於菲律賓東部徘徊並逐漸減弱，熱帶氣旋「馬勒卡」會在未來一兩日橫過西北太平洋，並移向日本以南海域，對本港無直接影響。展望有一股東北季候風周四抵達本港，屆時日間氣溫較低，再受季候風補充影響，預料下周初來較涼的天氣。

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天文台預測今日本港地區大致天晴，日間炎熱，吹微風，局部地區能見度較低。展望明日能見度較低及有幾陣驟雨。星期四漸轉天晴。復活節假期日間氣溫較低。

根據9天天氣預報，周三及周四有一兩陣驟雨。周五大致天晴。周六及周日短暫時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨。

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責任編輯：余思嵐