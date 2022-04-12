  • 27°C
香港時間 : 2022412日 (週二) 11:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣預測】東北季候風周四抵達本港　料復活節假期日間氣溫較低

社會 10:23 2022/04/12

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

本港地區今日天氣預測 大致天晴，日間炎熱。（譚以諾攝）

天文台今日（12日）表示，本港周圍雲量較少，預計今日天色晴朗，由於風勢微弱關係，局部地區能見度較低，日間最高氣溫約30度。另兩個熱帶氣旋「鮎魚」今明兩日於菲律賓東部徘徊並逐漸減弱，熱帶氣旋「馬勒卡」會在未來一兩日橫過西北太平洋，並移向日本以南海域，對本港無直接影響。展望有一股東北季候風周四抵達本港，屆時日間氣溫較低，再受季候風補充影響，預料下周初來較涼的天氣。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

天文台預測今日本港地區大致天晴，日間炎熱，吹微風，局部地區能見度較低。展望明日能見度較低及有幾陣驟雨。星期四漸轉天晴。復活節假期日間氣溫較低。

根據9天天氣預報，周三及周四有一兩陣驟雨。周五大致天晴。周六及周日短暫時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨。

【TOPick診症室】染疫後出現腦霧、濕疹?　中醫拆解治療及調理時間

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【新冠口服藥】私家醫生可透過網上平台申請口服藥　供應商直接派發到應診地址
19:45 2022/04/11
【新冠口服藥】私家醫生可透過網上平台申請口服藥　供應商直接派發到應診地址
【安全行山】下城門水塘打卡熱點近日有市民傷亡　警方今封附近山徑勸喻市民離開【附6大行山安全小貼士】
22:44 2022/04/11
【安全行山】下城門水塘打卡熱點近日有市民傷亡　警方今封附近山徑勸喻市民離開【附6大行山安全小貼士】
【失蹤呼籲】11歲女童落馬洲新田失蹤　警方呼籲市民提供消息【附相片】
今日 08:59
【失蹤呼籲】11歲女童落馬洲新田失蹤　警方呼籲市民提供消息【附相片】

你可能感興趣

【新冠口服藥】私家醫生可透過網上平台申請口服藥　供應商直接派發到應診地址
19:45 2022/04/11
【新冠口服藥】私家醫生可透過網上平台申請口服藥　供應商直接派發到應診地址
【安全行山】下城門水塘打卡熱點近日有市民傷亡　警方今封附近山徑勸喻市民離開【附6大行山安全小貼士】
22:44 2022/04/11
【安全行山】下城門水塘打卡熱點近日有市民傷亡　警方今封附近山徑勸喻市民離開【附6大行山安全小貼士】
【失蹤呼籲】11歲女童落馬洲新田失蹤　警方呼籲市民提供消息【附相片】
今日 08:59
【失蹤呼籲】11歲女童落馬洲新田失蹤　警方呼籲市民提供消息【附相片】
南中國海 太平洋 復活節 香港 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民英國】移英前教師與牙醫議員爭做餅廠工　數月花50多萬夫妻財政分歧衝突增
12:27 2022/04/11
【移民英國】移英前教師與牙醫議員爭做餅廠工　數月花50多萬夫妻財政分歧衝突增
【生酮飲食】蘇施黃生酮飲食改善類風濕關節炎　分享3日飲食加斷食法輕1.7磅
14:43 2022/04/11
【生酮飲食】蘇施黃生酮飲食改善類風濕關節炎　分享3日飲食加斷食法輕1.7磅
【百變Fiona】薛凱琪騷近照與范冰冰撞樣　回顧Fiona 17年來樣貌「進化」歷程
12:11 2022/04/11
【百變Fiona】薛凱琪騷近照與范冰冰撞樣　回顧Fiona 17年來樣貌「進化」歷程