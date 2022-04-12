【暑期實習】天文台暑期實習計劃即日起可報名　獲取錄每月可獲逾1萬元獎學金【附報名要求】

▲ 天文台暑期實習即日起開始接受報名。（資料圖片）

不少學生都會趁著暑假參與實習工作，務求在課堂以外取得更多經驗。天文台暑期實習計劃即日起開始報名了！有關計劃是為了全日制專上學生而設的培訓項目，期間可在經驗豐富的天文台導師指導下，在天文台進行短期項目或研究工作，學習並獲取與修讀科目或興趣領域相關的工作經驗。

▲ 天文台暑期實習即日起開始接受報名。（香港天文台圖片）

有關計劃的實習期由今年6月6日 (星期一) 起，為期8個星期，申請人須為全日制專上學生，包括在本地就讀或在海外就讀的香港特別行政區永久性居民，須具備良好的學術背景和符合相關項目要求的知識和技能，以及能操流利中文和英語。天文台亦給予成功獲此計劃取錄的學員每月港幣10,500元獎學金。

一般要求 : 申請人須符合以下條件:

全日制專上學生（本地就讀或海外就讀的香港特別行政區永久性居民）

具備良好的學術背景和符合列 相關項目 要求的知識和技能

要求的知識和技能 能操流利中文和/或英語

獎學金 : 天文台會給予成功獲此計劃取錄的學員每月港幣10,500 元的獎學金。天文台會與大學/學院簽訂有關協議。如實習因任何理由終止，天文台會保留選擇按比例撤回獎學金的權利。



學員身份：學員會以實習生的身份在天文台接受培訓。天文台與實習生之間並沒有勞資關係，學員仍保持其各自大學/學院註冊學生的身份。



項目詳細要求：【按此】



申請手續：申請者需要填妥網上申請表格（只提供英文版本）及遞交所需相關資料



截止申請時間：2022年4月29日 (星期五) 香港本地時間正午12時



取錄通知：成功申請之學員將在2022年5月16日或之前收到取錄通知。如在此日期後仍未獲得通知，可視為申請不成功。



查詢：如有任何疑問，請聯絡盧先生(電話 : 2926 8318)或龔先生(電話 : 2926 8319)，或電郵至train2@hko.gov.hk。

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責任編輯：郭詩詩