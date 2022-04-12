  • 27°C
香港時間 : 2022412日 (週二) 11:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暑期實習】天文台暑期實習計劃即日起可報名　獲取錄每月可獲逾1萬元獎學金【附報名要求】

社會 10:29 2022/04/12

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

天文台暑期實習即日起開始接受報名。（資料圖片）

不少學生都會趁著暑假參與實習工作，務求在課堂以外取得更多經驗。天文台暑期實習計劃即日起開始報名了！有關計劃是為了全日制專上學生而設的培訓項目，期間可在經驗豐富的天文台導師指導下，在天文台進行短期項目或研究工作，學習並獲取與修讀科目或興趣領域相關的工作經驗。

天文台暑期實習即日起開始接受報名。（香港天文台圖片）

有關計劃的實習期由今年6月6日 (星期一) 起，為期8個星期，申請人須為全日制專上學生，包括在本地就讀或在海外就讀的香港特別行政區永久性居民，須具備良好的學術背景和符合相關項目要求的知識和技能，以及能操流利中文和英語。天文台亦給予成功獲此計劃取錄的學員每月港幣10,500元獎學金。

一般要求 : 申請人須符合以下條件:

  • 全日制專上學生（本地就讀或海外就讀的香港特別行政區永久性居民）
  • 具備良好的學術背景和符合列相關項目要求的知識和技能
  • 能操流利中文和/或英語

獎學金 :  天文台會給予成功獲此計劃取錄的學員每月港幣10,500 元的獎學金。天文台會與大學/學院簽訂有關協議。如實習因任何理由終止，天文台會保留選擇按比例撤回獎學金的權利。

學員身份：學員會以實習生的身份在天文台接受培訓。天文台與實習生之間並沒有勞資關係，學員仍保持其各自大學/學院註冊學生的身份。

項目詳細要求：【按此】

申請手續：申請者需要填妥網上申請表格（只提供英文版本）及遞交所需相關資料

截止申請時間：2022年4月29日 (星期五) 香港本地時間正午12時

取錄通知：成功申請之學員將在2022年5月16日或之前收到取錄通知。如在此日期後仍未獲得通知，可視為申請不成功。

查詢：如有任何疑問，請聯絡盧先生(電話 : 2926 8318)或龔先生(電話 : 2926 8319)，或電郵至train2@hko.gov.hk

【TOPick診症室】染疫後出現腦霧、濕疹?　中醫拆解治療及調理時間

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【復課快測】家長呻子女要早上5時半起身檢測　張勇邦倡前一晚檢測結果亦有效
19:13 2022/04/11
【復課快測】家長呻子女要早上5時半起身檢測　張勇邦倡前一晚檢測結果亦有效
【安全行山】下城門水塘打卡熱點近日有市民傷亡　警方今封附近山徑勸喻市民離開【附6大行山安全小貼士】
22:44 2022/04/11
【安全行山】下城門水塘打卡熱點近日有市民傷亡　警方今封附近山徑勸喻市民離開【附6大行山安全小貼士】
【天氣預測】東北季候風周四抵達本港　料復活節假期日間氣溫較低
今日 10:23
【天氣預測】東北季候風周四抵達本港　料復活節假期日間氣溫較低

你可能感興趣

【復課快測】家長呻子女要早上5時半起身檢測　張勇邦倡前一晚檢測結果亦有效
19:13 2022/04/11
【復課快測】家長呻子女要早上5時半起身檢測　張勇邦倡前一晚檢測結果亦有效
【安全行山】下城門水塘打卡熱點近日有市民傷亡　警方今封附近山徑勸喻市民離開【附6大行山安全小貼士】
22:44 2022/04/11
【安全行山】下城門水塘打卡熱點近日有市民傷亡　警方今封附近山徑勸喻市民離開【附6大行山安全小貼士】
【天氣預測】東北季候風周四抵達本港　料復活節假期日間氣溫較低
今日 10:23
【天氣預測】東北季候風周四抵達本港　料復活節假期日間氣溫較低
治療 大學 香港經濟日報 實習 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民英國】移英前教師與牙醫議員爭做餅廠工　數月花50多萬夫妻財政分歧衝突增
12:27 2022/04/11
【移民英國】移英前教師與牙醫議員爭做餅廠工　數月花50多萬夫妻財政分歧衝突增
【生酮飲食】蘇施黃生酮飲食改善類風濕關節炎　分享3日飲食加斷食法輕1.7磅
14:43 2022/04/11
【生酮飲食】蘇施黃生酮飲食改善類風濕關節炎　分享3日飲食加斷食法輕1.7磅
【百變Fiona】薛凱琪騷近照與范冰冰撞樣　回顧Fiona 17年來樣貌「進化」歷程
12:11 2022/04/11
【百變Fiona】薛凱琪騷近照與范冰冰撞樣　回顧Fiona 17年來樣貌「進化」歷程