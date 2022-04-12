【NFT】林芊妤品牌首度進駐元宇宙　本地KOL 打造「真香港」虛擬商場 

▲ Coffee首度在元宇宙開網店。

多媒體製作公司Zenecom MCN日前公佈了港產元字宙AiR的合作關係。合作內容包括KOL、商家進駐以及虛擬商場。KOL方面，除了一眾出色的本地「帶貨達人」，更邀請到藝人及時尚品牌持有人Coffee 作為今次合作項目首位參與的KOL。

全新去中心化虛擬世界AiR Metaverse (AiR)投入及建構十棟的虛擬實景商場，投資額高達200萬港元。集團行政總裁Roy Lui表示:「『元宇宙』是Web3.0的核心，繼互聯網的便捷以及即時性，進一步打破了『虛和實的分界』。除了大眾都在討論的藝術收藏品NFT外，我們亦看好商家進入虛擬商場時，配合線下真實體驗所帶動的龐大商機。」

▲ AiR Metaverse (AiR)投入及建構十棟的虛擬實景商場。

作為首個合作項目，Zenecom MCN與Coffee（林芊妤）簽訂合作，發佈其首個Coffee Sweat網上虛擬商店，預算將會帶來龐大人流。

是次合作除是商店的建構外，更會打通虛實的互動：「我們會由Coffee的虛擬人物於Metaverse當中與玩家玩遊戲，例如虛擬試身、瑜伽課程以及限定產品發佈。透過"Play to Earn"功能，讓粉絲可以獲得限定的NFT或特定的會員卡在AiR Metaverse中使用。」項目段預計於4月中發佈，屆時更會有限定的NFT發放予客群以紀念。

▲ Coffee將為品牌推NFT。

另外，AiR Metaverse以香港背景作為主體，Location-Based Portal讓用戶可以用實體的地點與虛擬世界以及商家互動。例如其中一棟建築就是以怡和大廈為藍本，這種追求真實性以及本地化的元素，我們團隊也十分期待用戶在這熟悉的陌生當中開展他們不一樣的旅程。」他補充，目前已與多達100名的KOL簽訂合作，將陸續於AiR 當中發佈不同的商業活動，相信此舉將會快速帶動商業以及買家於元宇宙當中的投入。

記者：Eric