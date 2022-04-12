【競選政綱】李家超支持北部都會區　有望加快？

▲ （陳靜儀攝）

特首林鄭月娥去年10月施政報告，提出兩大未來政策，一是「北部都會區」計劃，二是新「三司十五局」的政府架構改組。李家超作為下屆特首的真命天子，究竟會保留多少？

建制陣營交「功課」 趕工寫政綱

李家超將於本月底公布政綱，其競選團隊正全力趕工撰寫。據了解，建制派各陣營是合力相助，已就各自熟悉的政策範疇交了「功課」，執筆的主力之一，是團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山。李家超連日將到訪各團體和政黨，聽取意見後，會形成一份自己的政綱。

林鄭去年推出的「北部都會區」計劃，消息指，李家超支持計劃，更希望可以加快落實！

有資深親中人士坦言，中央對香港的規劃發展早已不滿，尤其是港深河套區，作為兩地科技創新合作的重點區域，深圳一方的周邊地區，已大力發展創科，香港的新界北，卻仍相當荒涼，發展太慢，沙嶺殯葬城更引發深圳不滿，林鄭在施政報告提出，把新界北大力打造成「北部都會區」，並定位為「國際創新科技中心」，提出興建洪水橋和前海的跨境鐵路，這其實是糾正過去的錯誤方向，令香港可更好地配合大灣區發展，融入國家發展大局，因此，無論誰人出任下屆特首，肯定支持此計劃的方向；反而是林鄭提出計劃後，建制派普遍覺得落實得太慢，要求加快，相信李家超會聽到有關意見，加快落實計劃。

其實，去年10月施政報告公布後，李家超曾稱讚「北部都會區」的發展策略，有利於集合香港和深圳兩地優勢，共同發展，對粵港澳企業來說是龐大機遇。他當時表示，在產業方面，乘着香港創科發展的好勢頭，北部都會區將建設新田科技城，聯同深圳科創園區，組成科創合作區，將集合港深兩地優勢，滙聚海內外人才，成為推動大灣區國際科技創新中心建設的重要引擎。

三司十五局改組方案 或調整

至於「三司十五局」的政府架構改組，有政圈中人直言，將現有的運輸及房屋局，分拆成「房屋局」與「運輸及物流局」，以強化政府覓地建屋工作的協調和效率，及增設新的「文化體育及旅遊局」，以配合國家「十四五」規劃，支持香港發展旅遊業，及成為中外文化藝術交流中心，這兩項改組，有利香港發展，相信李家超亦會支持。

可是，一朝天子一朝臣，政府架構的改組，亦反映新任特首的施政優次和方向，因此，估計李家超也會有所調整，例如是否為政務司司長增設一名副手？即是副政務司司長。

多個政黨昨日也趁機向李家超「開單」，例如自由黨提出，商界不想取消強積金對冲，但此要求肯定遭工聯會等強烈反對，相信李家超不會答應。

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記者：傅流螢