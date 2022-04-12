【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包

各中小學幼稚園將於5月全面恢復面授課，教育局要求教職員及學生每日回校前，都須於當天早上進行快速抗原測試，取得陰性結果才可回校。教育局副局長蔡若蓮出席電台節目時表示，如學生忘記做快測，便不能參與課堂活動，學校會通知家長接學童返家。如家長同意，學童亦可於學校補做快測。如個別學生有經濟困難，當局亦已預留約1,000萬套測試包分發予有需要學童。

蔡若蓮稱，根據醫學專家建議，快測較適合於在早上進行，理解早上時間較匆忙，籲家長可提早和小朋友適應。她又表示，無論是否有陽性個案，當局會要求學校每日10時前向衞生署呈報全校同學的快測結果。學校要留存快速檢測的清晰紀錄，形式沒有硬性要求，可以是手冊或拍照通知班主任等，這些方法都可以採用。

蔡若蓮續指，如學生忘記做快測，指引是不能參與課堂學習，學校要通知家長，安排學童盡快回家，如家長同意，學童可於學校補做快速測試。

每早10點前，就要向衞生署申報，如果不記得做快測，就不可以參加課堂學習，亦都要通知家長，安排他盡快回家。如果家長同意，他可以在學校補做測試。

至於有特殊學習需要的學童，她指有關學校可因應具體情況調節，如與家長商討小朋友的回校上課時間。如有個別特殊情況如自閉症，蔡若蓮稱「會另當別論」，但強調一般情況下，學童回校都必須進行快測。當局亦已製作單張，指引家長如何教導小朋友。

▲ 中小幼稚園在4月19日起分階段復課。（馮漢柱攝)

至於部分有經濟困難的學生，蔡若蓮稱港府將為學校免費提供1,000萬套測試包，分發給全港約30萬個有需要學生，包括領取全津、半津及綜援家庭，學校亦可酌情派發測試包予其他有需要學生。惟她表示，現階段不會考慮向全港學生免費派發測試包，目前預計一般家庭做快測應該不會構成太多負擔，因有關安排涉及公帑，希望能善用資源幫助有需要同學。

政府亦表示，若在同一個上課日，全校教職員及學生陽性個案達5%或以上，衞生防護中心會作出調查，並會考慮適當跟進措施，研究是否有需要作出停課決定。蔡若蓮指，「陽性個案達5%」的規定，實際上已比一般傳染病嚴格。她表示，不希望只純粹看某一個數字，便打擾學校上課。

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記者：黃穎津