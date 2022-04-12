  • 30°C
香港時間 : 2022412日 (週二) 13:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】陳國峰歷連環不幸事件後逐漸復工　Penny感激Bob陳榮峻施予援手

娛樂 11:51 2022/04/12

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

陳國峰（Penny）上月於個人社交網發文，提到自己接連遇上不幸事件，包括爸爸不幸離世、媽媽與自己相繼染疫、工作收入大減至7成，以及太太停工2個月。 

Penny面對生離死別兼陷入經濟危機，他近日在社交網提到有樂善好施好朋友、好老闆爲他提供工作、物資和金錢，而當中的有心人還包括林盛斌（Bob）與陳榮峻。 

最新影片推介：潘燦良周家怡專訪

陳榮峻低調施援手 

參演處境劇《愛．回家之開心速遞》的「譚道德」陳榮峻，就在Penny隔離期間向他提出金錢援助。 

Penny接受傳媒訪問時指榮峻哥當時傳訊息給他，內容提到轉帳了一些金錢給自己，並打氣說：「加油呀」，Penny因此十分感激榮峻哥的幫忙。 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Bob力撐兄弟 

至於與Penny合作《兄弟幫》兼老友鬼鬼的林盛斌（Bob），就為Penny提供資助。Bob回覆傳媒時則表示「我只係做我應該同必須要做嘅嘢」，也相信Penny可以捱過這一關。 

Penny早前在社交網表示自己首日復工、感謝不同人士的幫忙，Bob也有留言打氣：「會好㗎嘞」。 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Penny復工開直播 

Penny曾經提過「自己外面工作停頓 收入大減7成 只係靠TVB」，他最近也有於社交網發佈自己替中醫診療中心的合作，宣傳新冠肺炎康復者調理療程。 

他又曾參與健髮中心的網上直播，分享自己確診了新冠肺炎歷程與故事。  

    點擊圖片放大
    +4
    +3

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞X飛虎3】黎彼得心臟血管堵塞通波仔花30萬元　契仔黃宗澤出錢幫助解困
17:08 2022/02/21
【開心速遞X飛虎3】黎彼得心臟血管堵塞通波仔花30萬元　契仔黃宗澤出錢幫助解困
【開心速遞X飛虎3】「通波仔」後未獲TVB復工　黎彼得感謝劉鑾雄義助手術費+生活費
10:33 2022/02/23
【開心速遞X飛虎3】「通波仔」後未獲TVB復工　黎彼得感謝劉鑾雄義助手術費+生活費
【逆境自強】38歲陳國峰疫情下收入大減　一嚿肥肚腩練成腹肌復出做健身教練
18:45 2021/06/13
【逆境自強】38歲陳國峰疫情下收入大減　一嚿肥肚腩練成腹肌復出做健身教練
【星級爸爸】陳國峰疫情下壓力爆煲向老婆道歉　火爆硬漢變溫柔慈父望兩子不要變壊　
13:49 2021/06/16
【星級爸爸】陳國峰疫情下壓力爆煲向老婆道歉　火爆硬漢變溫柔慈父望兩子不要變壊　
【開心速遞X鐵拳英雄】陳國峰演Liza同鄉充滿喜感　暖爸Penny兼任健身教練幫補家計
13:08 2022/02/15
【開心速遞X鐵拳英雄】陳國峰演Liza同鄉充滿喜感　暖爸Penny兼任健身教練幫補家計
【疫下港人】陳國峰父親染疫離世　市況差收入減：交租食飯都成問題
17:27 2022/03/15
【疫下港人】陳國峰父親染疫離世　市況差收入減：交租食飯都成問題
【疫境自強】疫下連番受挫折陷低潮　陳國峰染疫康復現後遺症：感覺老了10年
11:54 2022/04/04
【疫境自強】疫下連番受挫折陷低潮　陳國峰染疫康復現後遺症：感覺老了10年

你可能感興趣

【開心速遞X飛虎3】黎彼得心臟血管堵塞通波仔花30萬元　契仔黃宗澤出錢幫助解困
17:08 2022/02/21
【開心速遞X飛虎3】黎彼得心臟血管堵塞通波仔花30萬元　契仔黃宗澤出錢幫助解困
【開心速遞X飛虎3】「通波仔」後未獲TVB復工　黎彼得感謝劉鑾雄義助手術費+生活費
10:33 2022/02/23
【開心速遞X飛虎3】「通波仔」後未獲TVB復工　黎彼得感謝劉鑾雄義助手術費+生活費
【逆境自強】38歲陳國峰疫情下收入大減　一嚿肥肚腩練成腹肌復出做健身教練
18:45 2021/06/13
【逆境自強】38歲陳國峰疫情下收入大減　一嚿肥肚腩練成腹肌復出做健身教練
陳國峰 娛樂人物職業 演員 林盛斌 陳榮峻 開心速遞 娛樂行業 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【移民英國】移英前教師與牙醫議員爭做餅廠工　數月花50多萬夫妻財政分歧衝突增
12:27 2022/04/11
【移民英國】移英前教師與牙醫議員爭做餅廠工　數月花50多萬夫妻財政分歧衝突增
【生酮飲食】蘇施黃生酮飲食改善類風濕關節炎　分享3日飲食加斷食法輕1.7磅
14:43 2022/04/11
【生酮飲食】蘇施黃生酮飲食改善類風濕關節炎　分享3日飲食加斷食法輕1.7磅
【百變Fiona】薛凱琪騷近照與范冰冰撞樣　回顧Fiona 17年來樣貌「進化」歷程
12:11 2022/04/11
【百變Fiona】薛凱琪騷近照與范冰冰撞樣　回顧Fiona 17年來樣貌「進化」歷程