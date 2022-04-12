【開心速遞】陳國峰歷連環不幸事件後逐漸復工　Penny感激Bob陳榮峻施予援手

陳國峰（Penny）上月於個人社交網發文，提到自己接連遇上不幸事件，包括爸爸不幸離世、媽媽與自己相繼染疫、工作收入大減至7成，以及太太停工2個月。

Penny面對生離死別兼陷入經濟危機，他近日在社交網提到有樂善好施好朋友、好老闆爲他提供工作、物資和金錢，而當中的有心人還包括林盛斌（Bob）與陳榮峻。

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陳榮峻低調施援手

參演處境劇《愛．回家之開心速遞》的「譚道德」陳榮峻，就在Penny隔離期間向他提出金錢援助。

Penny接受傳媒訪問時指榮峻哥當時傳訊息給他，內容提到轉帳了一些金錢給自己，並打氣說：「加油呀」，Penny因此十分感激榮峻哥的幫忙。

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Bob力撐兄弟

至於與Penny合作《兄弟幫》兼老友鬼鬼的林盛斌（Bob），就為Penny提供資助。Bob回覆傳媒時則表示「我只係做我應該同必須要做嘅嘢」，也相信Penny可以捱過這一關。

Penny早前在社交網表示自己首日復工、感謝不同人士的幫忙，Bob也有留言打氣：「會好㗎嘞」。

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Penny復工開直播

Penny曾經提過「自己外面工作停頓 收入大減7成 只係靠TVB」，他最近也有於社交網發佈自己替中醫診療中心的合作，宣傳新冠肺炎康復者調理療程。

他又曾參與健髮中心的網上直播，分享自己確診了新冠肺炎歷程與故事。

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