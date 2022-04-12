【紓困措施】失業支援申請暫逾43萬人交表　今晚11時59分截止申請（附申請方法）

▲ （曾耀輝攝）

第5波疫情下失業率升至4.5%，最新約15.7萬人失業。政府推出10,000元「臨時失業支援」計劃，申請從3月23日開始截至今晚11點59分結束。政策創新與統籌辦事處指，截至昨晚6時，有43.3萬人遞交申請，較政府最初預期的30萬人，超額逾44%。

超預期44% 2成個案再審視

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲昨日在電台節目指，在已審視個案中，約7成獲批，有1成明顯不符合資格，其餘2成個案則被暫緩稍後一次過再審視，包括部分提交申請前只連續28或29日沒有工作的申請人。何珮玲指，他們原本不符提交申請前需連續30天內沒有工作規定，但政府會考慮是否批准他們的申請。另外，首批合共約60,000名成功申請者，則預計可在今日起的一星期內收到資助。

被問及髮型屋是否不能申請，何珮玲解釋，申請人在申請資助時須處於失業狀態，由於髮型屋在上月10日已經復業，因此有關僱員都不符合申請資格。她又指，不符合資格的市民會收到短訊通知，如果市民不滿當局的決定，可提交更多資料申請覆檢。

臨時失業支援屬於「防疫抗疫基金」下的重要措施，政府原本預計約30萬人申請，撥出30億預算。特首林鄭月娥早前表示，聽了許多社會意見，故會寬鬆處理，包括散工都包含在內，若最後超過30萬的數字，亦會批出，「30萬申請、30億元都不是上限，只要符合資格，用寬鬆態度處理都會批出，支持臨時失業人士。」

申請方法

合資格人士可於4月12日晚上11時59分前，前往網上申請系統，提醒申請人填寫網上申請表前，應先預備好所需的資料和文件，申請前可先參考示範影片，了解申請方法及所需資料。



另外，相關計劃網站載有申請資格、申請程序、守則及條款和承諾等資料。市民亦可以發送電郵至enquiry@tur.gov.hk查詢、使用計劃網站的即時對話功能或致電熱線183 6128。熱線由3月18日運作至今，共收到約62,000個查詢，主要關於計劃的申請資格和申請手續。申請人如須專人協助，亦可以透過熱線預約前往其中一個服務中心。

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責任編輯：吳文曦、余思嵐