【金宵大廈2】韋家雄為找林子善進入遊戲世界　挪威有相似父子故事結局超感人

▲ Mats沒有白活一場！

無綫電視劇《金宵大廈2》早前播出的單元二《雙魚》中蘇皓兒（Chloe）與伍詠薇扮演母女，伍詠薇逼蘇皓兒扮慘來騙取經濟援助，原來是取材自美國母女的真人真事，《雙魚》播畢後，就輪到《城寨英雄GO！》單元，講述患有漸凍症的任天堂（劉頌鵬飾）及（林子善飾）夥拍電競隊好友打機，被吸入遊戲世界。

爸爸任世嘉（韋家雄飾）為找尋兒子進入了遊戲，卻發現自己並不了解兒子的內心世界。原來此故事與挪威一對父子的感人故事有相似之處。

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來自挪威的Mats Steen於1993 年、年僅4歲時被發現患上罕見的先天性肌肉退化疾病「杜興氏肌肉營養不良症」（Duchenne muscular dystrophy, DMD），長大後開始不良於行，須依靠輪椅出入，而長期癱瘓的Mats在11歲時得到父親Robert的電腦密碼後，開始沉迷打機，他最喜歡玩《魔獸世界》，更日夜顛倒足不出戶差不多10年。



直到Mats在25歲時離世，父親Robert為兒子舉辦葬禮，突然有一班陌生人出席，父親以為終日在地下室打機的兒子，只有認識親屬和護理員，原來這班陌生人是Mats於《魔獸世界》認識的公會戰友和好友。

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雖然他們與Mats素未謀面，但仍從遠方趕來奔喪，甚至有人為兒子流下眼淚。Robert在悼詞中說道：「他花了1.5萬至2萬小時打機。相當於超過10年全職工時。」



後來Robert才發現兒子在遊戲世界是個開朗健談的人，更到處散播正能量，更試過為女機友出頭，Mats在遊戲有一個親密的女性友人Lisette，不過對方因為沉迷打機而遭雙親禁止打機，Mats寫了一封正經書信向她的父母求情。而Mats在他過世前半年有10日未有登入遊戲，在好友的問候下他才坦承疾病以及入院真相。

Mats的機友專程出席葬禮，不但令父母大感驚訝，更療愈了他們的心。Robert本來以為兒子沒有在世上留下「活過的證明」，在最後親眼見到兒子生前默默散播愛和正能量，沒有白活一場，Robert也感到釋懷了。

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責任編輯︰陳麗薇