【金宵大廈2】林子善買樓贈父母幫哥哥上車　由住屋邨到5度置業分享上車心得

▲ 林子善是好男人！

TVB熱播劇《金宵大廈2》最近播出的單元「城寨英雄Go！」，昨晚（4月11日）的劇情講在遊戲世界的畢得了（林子善飾），終被喚醒記憶，原來他的真正身份就是任世嘉（韋家雄飾）的兒子任天堂（劉頌鵬）。

在昨晚《金宵大廈2》劇情，林子善扮演的畢得了被BigBoss（歐瑞偉飾）捉去，於是任世嘉及一眾老友前往拯救。

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網民大讚劇中父子情感人

最後畢得了眼見父親及隊友情況危險發揮能力，終極「升呢」打敗BigBoss，及後他更選擇留在遊戲世界，做自己喜歡的事。

現實中的任天堂亦因而離世，兩父子離別的一幕被網民大讚感人，更指這個單元講述的父子情很貼地，當中「唔一定要有希望先要堅持，係要堅持先有希望」的金句，更希望令觀眾明白作為父母要細心聆聽和體諒子女的真正的需要。

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愛妻號、 顧家好男人

至於現實中子善不止是愛妻號，還是顧家好男人。他在2017年與拍拖5年的Kary在馬爾代夫簽紙兼拍攝婚紗照，2018年二人則補辦婚禮。

據知婚宴共花費百多萬，不過子善稱，一生人只有一次結婚，太太想要甚麼都盡量滿足，惟有努力賺錢，足見他為太太不惜花盡一切。

隨後在2019年，子善榮升人父，太太Kary為他誕下一女，一家三口幸福美滿。子善當時為專心陪伴妻女，他不惜停工3個月外，更退股一手經營的龍鳳冰室，萬事以家庭為先。

他曾攜同愛女一起接受TOPick訪問，更指有了女兒後，令他變得更為成熟和黐家，多了份責任感，除努力賺錢養家，亦學習做個好爸爸，望能見證女兒每個成長階段。

而且當時其太太擔心疫情下被解僱，子善盡現一家之主的責任心，對愛妻說：「不用怕，我怎樣都頂得住。」

他更從小教導女兒要愛錫媽媽，皆因他見證太太整個生產過程，看著媽媽的辛苦，故他決定由當時開始，每個母親節都會代女兒送康乃馨給太太，直至女兒18歲成人為止，可見子善絕對是一等一的好男人。

▲ 與韋家雄父子情感人。

「被置業」上車

另外，自小住在屯門屋邨的子善，指年輕時從沒想過自己能夠上車買樓，不懂得何謂守財，總之不用儲錢，今日花光、明日再來。

及後他為了養家，明白儲錢的道理。他曾經透露歷5度置業，當中更有兩次更是非自己有長遠計劃下的「被置業」，全因他笑指多年來看著父母和哥哥的「反面教材」而學懂理財。

子善表示在十多年前，曾與哥哥合力置業，一家四口由屋邨搬到私樓，惟當時市道很差無戲拍，只得爸爸和哥哥供款，終要低價放售給英國回來的親戚。

隨後子善的收入逐步改善，就在此時，林媽媽突然向他送上「驚喜」，原來當時其媽媽用他的名字買了層樓，還已付律師費，更成功逼他於3年成功儲錢，再度置業。

▲ 很愛錫太太。

絕種好男人

此事相隔6、7年後，子善再次「被置業」，那時他的哥哥想要買樓抽東涌一個單位，向他借取十萬來幫補首期，同時子善被經紀和哥哥說服，加入抽樓行列，但最終他的哥哥不中自己卻中。

那時子善要把所有積蓄壓上，再加上當時TVB和電影的薪水，以及打碟DJ公司和冰室的收入，才剛好通過壓力測試，成功幫哥哥置業，相隔數年後轉售成功並賺取一些利潤。

而且子善當年曾把屯門自住用的單位出售後，將賺到的錢買入三層高村屋送予父母，自己因要打理冰室生意，而在港島外租屋住。

即使樓宇不是自己，但他一心只想父母住得舒服、能夠幫助哥哥，更指現在置業的單位都在太太名下，最重要一家人開心。

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買樓上車心得

子善曾接受TVB節目《我要做業主》稱，對如何儲首期有點領會：「有聽年輕人說怎樣努力也存不到首期，存到80萬但首期已到120萬。我自己的方法是辛苦一點，先在遍遠地區如屯門、元朗租住小單位，存一筆錢。追不上樓價就先買小單位，先有小石頭，然後慢慢加水泥，將石頭變大。」

對於大人會擔人樓市下跌，置業可能有風險，子善認為：「如果投資自住不用太害怕，即使下跌只要繼續住就好。我一心只想父母住得舒服、能夠幫助哥哥，我現在置業的單位都在太太名下，賺不賺到錢不重要，最重要一家人開心。」

被周星馳發掘入行

雖然子善在16歲已開始有參演電影，不過於1999年參演周星馳《喜劇之王》後才正式入行。

可是子善一直在圈中浮沉多時，直至到2005年轉投TVB，曾演劇集《奸人堅》的「金錢豹」、《鐵馬尋橋》的「顧汝良」，及至在2011年的劇集《怒火街頭》演「米佐治」為人熟悉，事業發展漸變穩定。