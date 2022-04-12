【養兒防老】升職加薪拒加家用　港男一句反駁母親一時語塞

▲ 兒子拒絕加家用的理由，讓母親語塞。

孟子有云，「老吾老，以及人之老」。不過，有人對自己的父母也是相當苛刻。有港男在網上討論區發文，指升職加薪後，媽媽要求增加家用金額，而該港男則反駁，自己中學時，母親也沒有在「升職出雙糧」時，增加其零用錢。他稱，其母聽後，「成個人呆左半分鐘頭耷耷行開」。帖文一出引起網民嘩然，有人留言直斥樓主「你真係好可悲」。不過也有人認為「養兒防老」的觀念過時且不合理，因父母生育子女，子女無可選擇，故父母不應對子女要求過多。

一名網民在連登LIHKG討論區上班台，以「老母問我攞家用俾我串到呆左」為標題發文。帖文指，「前排升左做管理層，阿媽成日有意無意講叫我比多啲家用，今日終於忍唔住串佢。」該樓主對母親說，「你以前中學都係比我500蚊零用錢一個月啦你升職出雙糧果陣有冇加我零用錢？」樓主對此沾沾自喜，指「佢（母親）成個人呆左半分鐘頭耷耷行開」。

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有跟帖留言的網民就對樓主的行為不太受落，有人諷刺道：「果然係管理層」；「樓主好波，自己老母都管唔住，點出黎管人」。

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此外，也有人直斥其非,「樓主不孝，你老母當年應該入公廁痾左你」；「你真係好可悲呀」；「有朝一日令壽堂不在，你會後侮今日講過咁嘅嘢。」；「淨係你細啲屎片，奶粉，衫褲鞋襪，夜奶無得瞓個嘅OT，你還一世都還唔晒啦。」

不過，並非所有人都一面倒圍攻樓主。有人指，父母供養子女，「又唔係個仔有得揀，老母選擇生出嚟就要用錢養。」亦有人指：「（父母）開口埋口養大我，我養返你咁多年脫離關係囉。搬出黎住，家用就咁多，唔岩既就咪要唔聯絡都得。」

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責任編輯︰王明芳