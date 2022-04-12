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【疫苗接種】衞生署證實有外展隊學護為學生「打空針」　已要求負責醫療機構提交報告

社會 15:23 2022/04/12

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天水圍嘉湖山莊新都醫療中心。（曾秋文攝）

天水圍新都綜合醫務中心的到校外展隊，在本月初到區內一間學校為學童打針時疑「打空針」。衞生署今日（12日）接受TOPick查詢時，指得悉相關醫療事故，正詳細了解事件及作出調查，並已要求負責營運該外展活動的醫療機構提交報告。

署方指，該機構於本月初在天水圍一中學校舍為區內學童舉辦外展疫苗接種活動，根據初步調查，有關醫護人員是一名護士學生，在為當事人提供肌肉注射時發現未有抽取疫苗，故即時停止接種。有關醫護人員即時向在場主管報告，主管向家長解釋並致歉，在取得家長同意下由在場另一位醫護人員替當事人接種一劑新冠疫苗。醫療機構亦在同日及翌日跟進當事人的情況，得悉當事人無礙。

署方續指，按照「疫苗資助計劃」的協議及「醫生指引」，負責外展疫苗接種活動的醫生須安排合資格的醫護人員或受過指導的受訓人員，包括醫護學生，接種疫苗。

翻查資料，天水圍新北江商場的新都綜合醫務中心在今年初，曾為36名市民曾接種過期復必泰疫苗。即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩

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