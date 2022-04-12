【斷食瘦身】年輕拼搏一日五餐吃出胃酸倒流 鄭丹瑞試168斷食法：不為減肥為健康

年輕拼搏的日子，一日五餐是基本指定動作。早餐不是餐蛋麵，就是All Day Breakfast，吃得飽飽才有力氣開工！這是我安慰自己的藉口。開工到了午飯時，整個叉雞飯盒或豆腐火腩飯盒，可以瞬間鯨吞落肚，面不改容。到了下午三點三，心思思又要吃一點甜吃，奶茶、西多、蛋撻免不了。

轉瞬間又到晚餐，我雖然不能稱得上是個吃貨，但年輕時，都走遍港九新界的大街小巷，吃盡最地道的珍饈美食，反而很少回家吃飯。當然還未計開夜班那一餐宵夜！習慣了，就算沒有工開，一到十一、二點，總會心思思，不僅想吃點東西，而且要飽！

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終於吃出個胃酸倒流，這個病困擾了我一年。痊癒之後，開始重新審視自己的飲食習慣，戒掉宵夜就以為萬事皆吉，其實不然。主持了「健康旦」這個健康頻道後，做了一千條關於健康的資訊短片，從不同的醫生、專家口中，開始明白甚麼叫做「病從口入」。

全文刊登《香港經濟日報》，原題是：「考驗自己」

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